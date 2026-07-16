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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

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Não vai ser “It’s coming home”: estrela incontestável recebe a nota mais baixa após o drama da Inglaterra na Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
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Argentina
Copa do Mundo

O sonho da Inglaterra na Copa do Mundo foi novamente destruído na noite de quarta-feira. Os Três Leões perderam a vantagem nos últimos quinze minutos e foram derrotados por 1 a 2 pela Argentina. Thomas Tuchel recebeu, portanto, uma nota 3 da GOAL, que, assim como o Voetbalzone, faz parte da Footballco.

Tuchel é considerado o responsável pela perda da chance de chegar à final. “O alemão havia elaborado seu plano de jogo quase com perfeição. As escalações de Spence e Rogers como titulares deram certo e colocaram a Inglaterra na frente.”

“No entanto, com suas substituições tardias, Tuchel perdeu completamente o controle da partida. A Inglaterra perdeu todo o domínio do jogo e, após o empate da Argentina, a derrota parecia inevitável. Resta saber, portanto, se ele ainda cumprirá o restante do contrato...”

A maioria dos jogadores da Inglaterra recebe nota 5, 6 ou 7. Harry Kane, porém, é o bode expiatório e recebe nota 4. “Esta foi uma noite particularmente fraca para o artilheiro inglês, que em nenhum momento deu a impressão de poder marcar.”

O goleiro Jordan Pickford, que pareceu inseguro nos dois gols sofridos, é poupado com uma nota 5. A mesma nota de John Stones, que perdeu completamente a marcação de Lautaro Martínez no segundo gol da Argentina.

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O craque Jude Bellingham também recebe nota 5. “Embora tenha criado perigo com algumas boas jogadas de deslocamento e provocado várias faltas, ele não conseguiu deixar sua marca na partida.”

Vários jogadores ingleses, no entanto, tiveram um bom desempenho, segundo o GOAL. Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Morgan Rogers e o artilheiro Anthony Gordon receberam nota 7.

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