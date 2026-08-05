Relatos da imprensa revelaram o motivo por trás do silêncio da Federação Saudita diante da crise enfrentada pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, que se vê ameaçado de perder o cargo após o fracasso do projeto de privatização da Copa do Mundo.

O jornalista britânico Ben Jacobs esclareceu nesta quarta-feira que o motivo se deve, em parte, às eleições previstas dentro da Federação Saudita de Futebol para o fim deste mês de agosto.

Segundo a mesma fonte, a Federação Saudita realizará uma assembleia geral extraordinária no dia 30 de agosto, para escolher um novo presidente que suceda Yasser Al Misehal, que apresentou sua renúncia após a eliminação da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

Ben Jacobs acrescentou que esse compromisso eleitoral é uma das principais razões por trás da não manifestação de uma posição oficial da Arábia Saudita sobre o futuro de Infantino, em meio ao aumento das pressões que pedem que ele não se candidate a um novo mandato à frente da Fifa.

Jacobs apontou, citando alguns altos dirigentes sauditas, que há oposição nos bastidores do futebol saudita à permanência de Infantino no cargo, mas a posição oficial provavelmente não ficará clara antes do mês de setembro, após o fim das eleições dentro da Federação Saudita.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento no qual o presidente da Fifa enfrenta pressões crescentes de diversas federações continentais e nacionais, após ter abandonado o projeto de venda de uma parte dos direitos comerciais das competições da Federação Internacional, projeto que provocou uma ampla onda de críticas e levou à redução do apoio de que ele gozava em muitos círculos do futebol.

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