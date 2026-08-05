Relatórios da imprensa revelaram o motivo por trás do silêncio da Federação Saudita diante da crise enfrentada pelo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, que agora está ameaçado de perder o cargo após o fracasso do projeto de privatização da Copa do Mundo.

O jornalista britânico Ben Jacobs esclareceu nesta quarta-feira que o motivo se deve, em parte, às eleições previstas dentro da Federação Saudita de Futebol no fim deste mês de agosto.

De acordo com a mesma fonte, a Federação Saudita realizará uma assembleia geral extraordinária no dia 30 de agosto, para escolher um novo presidente em substituição a Yasser Al-Misehal, que apresentou sua renúncia após a eliminação da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

Ben Jacobs acrescentou que esse compromisso eleitoral é uma das principais razões por trás da ausência de uma posição oficial da Arábia Saudita sobre o futuro de Infantino, em meio à crescente pressão que exige que ele não se candidate a um novo mandato à frente da FIFA.

Jacobs apontou, citando alguns altos dirigentes sauditas, que há oposição nos bastidores do futebol saudita à permanência de Infantino no cargo, mas que a posição oficial provavelmente só ficará clara antes de setembro, após o fim das eleições dentro da Federação Saudita.

Esses acontecimentos ocorrem em um momento em que o presidente da FIFA enfrenta pressões crescentes de várias federações continentais e nacionais, após ter abandonado o projeto de venda de uma parte dos direitos comerciais dos torneios da Federação Internacional, projeto que provocou uma ampla onda de críticas e levou à queda do apoio que ele desfrutava em diversos meios do futebol.

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