Não vai se contentar com a contratação de Salah: astro do Al-Hilal é o próximo alvo do presidente do Trabzonspor

Mal fechou o acordo pela contratação do craque egípcio Mohamed Salah, o Trabzonspor já começou a se movimentar em direção a um novo alvo ofensivo, dando continuidade ao reforço de seu elenco durante o mercado de transferências de verão.

Segundo informações do canal A Spor, o Trabzonspor iniciou os trâmites para contratar o atacante uruguaio Darwin Núñez, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, após o sucesso na contratação de Salah, em uma das transferências mais destacadas da janela.

O relatório esclareceu que o clube turco apresentou uma proposta a Núñez, ao mesmo tempo em que se prepara para iniciar as conversas com o jogador e seus representantes, além da diretoria do Al Hilal, em uma tentativa de explorar a possibilidade de concretizar o negócio, sem revelar quaisquer detalhes adicionais sobre a natureza das negociações ou a posição do clube saudita.

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O Trabzonspor mantém sua atividade no mercado de transferências, depois de causar grande alvoroço no cenário do futebol mundial ao concretizar a contratação de Mohamed Salah, que chegou à Turquia na tarde desta quarta-feira e foi recebido com grande festa no aeroporto Atatürk, preparando-se para a cerimônia de apresentação, que provavelmente ocorrerá amanhã, quinta-feira, após a realização dos exames médicos.

O presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, havia declarado que pode contratar qualquer craque que quiser, desafiando todos os seus rivais nacionais na Turquia, após o sucesso das negociações com Salah.

Núñez, de 27 anos, disputou 24 partidas com a camisa do Al Hilal na última temporada, marcando 9 gols e dando 5 assistências.

Núñez chegou ao Al Hilal vindo do Liverpool no verão do ano passado, mas a contratação de Karim Benzema, concretizada pelo clube na janela de transferências do último inverno, atrapalhou os planos do jogador e obrigou o técnico Simone Inzaghi a deixar Núñez de lado, o que o levou a pedir para sair.

Além do Trabzonspor, o Beşiktaş busca contar com os serviços de Núñez, ainda que por empréstimo, depois que suas negociações para contratar Salah fracassaram anteriormente.

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