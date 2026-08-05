Não vai parar na contratação de Salah: astro do Al-Hilal é o próximo alvo do presidente do Trabzonspor

Mal o Trabzonspor fechou o negócio pela contratação do craque egípcio Mohamed Salah, o clube turco começou a se movimentar em busca de um novo alvo ofensivo, dentro do plano de continuar reforçando o elenco durante o mercado de transferências de verão.

Segundo informou o canal A Spor, o Trabzonspor começou a se movimentar para contratar o atacante uruguaio Darwin Núñez, jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, após o sucesso na contratação de Salah, em uma das transferências mais destacadas do mercado.

O relatório esclareceu que o clube turco apresentou uma proposta a Núñez, ao mesmo tempo em que se prepara para iniciar as conversas com o jogador e seus representantes e com a diretoria de seu clube, o Al-Hilal, na tentativa de explorar a possibilidade de concretizar o negócio, sem revelar quaisquer detalhes adicionais sobre a natureza das negociações ou a posição do clube saudita.

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O Trabzonspor segue ativo no mercado de transferências, depois de ter causado grande alvoroço no cenário do futebol mundial ao concretizar a contratação de Mohamed Salah, que chegou à Turquia ao meio-dia desta quarta-feira e foi recebido com uma grande recepção no aeroporto Atatürk, preparando-se para a cerimônia de sua apresentação, que provavelmente ocorrerá amanhã, quinta-feira, após a realização dos exames médicos.

O presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, havia declarado que pode contratar qualquer craque que quiser, desafiando todos os seus concorrentes locais na Turquia, após o sucesso das negociações com Salah.

Núñez, de 27 anos, disputou 24 partidas com a camisa do Al-Hilal na última temporada, nas quais marcou 9 gols e deu 5 assistências.

Núñez chegou ao Al-Hilal vindo do Liverpool no verão do ano passado, mas a contratação de Karim Benzema, concretizada pelo clube na janela de inverno passada, atrapalhou os planos do jogador e obrigou o técnico Simone Inzaghi a deixar Núñez de lado, o que o levou a pedir para sair.

Além do Trabzonspor, o Beşiktaş busca contar com os serviços de Núñez, ainda que por empréstimo, depois de ter fracassado em suas negociações pela contratação de Salah anteriormente.

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