O experiente guarda-redes Vozinha, estrela da seleção de Cabo Verde e uma das maiores surpresas do Mundial 2026, prepara-se para viver uma nova experiência na sua carreira, depois de se ter aproximado de assinar pelo Colo-Colo do Chile durante o atual período de transferências.

Aníbal Mosa, presidente do Colo-Colo, anunciou que o acordo com o guarda-redes de 40 anos está concluído, esclarecendo que ele chegará ao Chile nos próximos dias para se submeter aos exames médicos, antes de ser oficialmente apresentado como novo jogador do plantel.

Mosa afirmou, em declarações reproduzidas pela rede francesa RMC : «Vozinha vai tornar-se jogador do Colo-Colo. Chegará ao Chile em breve, submeter-se-á aos exames necessários e, depois, será oficialmente apresentado no estádio Monumental.»

Isto surge depois de o nome de Vozinha ter estado associado, no período recente, a uma transferência para o Inter Miami dos Estados Unidos, para jogar ao lado de Lionel Messi.

Vozinha roubou os holofotes durante o Mundial 2026, depois de ter conduzido a seleção de Cabo Verde aos oitavos de final, no melhor feito da história da equipa, graças a uma série de exibições notáveis, com destaque para a manutenção da baliza a zero frente à Espanha na fase de grupos, antes de a sua equipa se despedir da competição a muito custo diante da Argentina, após prolongamento, por 3-2.

Leia também:

O onze ideal do Mundial: surpresa africana e ausências polémicas

O guarda-redes, cujo nome verdadeiro é Josimar José Évora Dias, carrega uma história excecional, já que só assinou o primeiro contrato profissional da carreira quando chegou aos 26 anos, depois de ter passado por várias experiências em Chipre, Eslováquia, Moldávia e Angola, antes de recentemente defender as cores do clube português Chaves, na Segunda Liga.

O presidente do Colo-Colo assegurou que a contratação do guarda-redes se deveu a razões técnicas, afirmando: «Do ponto de vista desportivo, Vozinha está em excelente forma, e por isso decidimos contratá-lo.»

Os ganhos do experiente guarda-redes não se limitaram ao relvado, uma vez que se transformou num fenómeno junto do público durante a competição, depois de as suas exibições marcantes, aliadas ao apoio do famoso criador de conteúdos brasileiro Casimiro, terem contribuído para aumentar enormemente a sua popularidade, com o número de seguidores no «Instagram» a subir de cerca de 50 mil para perto de 30 milhões em poucas semanas.