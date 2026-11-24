Vaiado contra o Celta Vigo
Alexander-Arnold recebeu uma rara chance como titular de Jose Mourinho no sábado, mas teve uma noite difícil na vitória apertada do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta Vigo. Foi vaiado durante toda a partida e recebeu vaias ainda mais fortes ao ser substituído aos 57 minutos, quando seu time perdia por 1 a 0 em casa.
O Real Madrid então virou o jogo e venceu sem ele, e a imprensa espanhola não poupou críticas ao jogador: o SPORT lhe deu nota 3 de 10. Em entrevista exclusiva ao talkSPORT, Brassell disse: “Cada vez mais, parece que as coisas simplesmente não estão dando certo para Trent Alexander-Arnold”.
“Não é bem o tipo de lateral de Mourinho”
Brassell citou as lesões, a forma como Alexander-Arnold chegou e as dificuldades do Real Madrid em sua primeira temporada. “Acho que há muitos fatores envolvidos, mas a sensação é de que não vai dar certo”, disse. A primeira contratação de Mourinho no verão foi Denzel Dumfries, e Federico Valverde agora é o preferido para a lateral direita.
“Também sabemos desde o início da temporada que ele não é bem o tipo de lateral de Mourinho”, acrescentou Brassell. “Ele prefere um lateral ofensivo que jogue por fora, como Denzel Dumfries. Acho significativo que Dumfries tenha sido sua primeira contratação.”
Serie A é apontada como próximo destino
Brassell acredita que o Real Madrid pode negociar Alexander-Arnold no próximo verão, mas considera improvável um retorno à Premier League. “Entre os clubes do topo da Premier League, é difícil enxergar onde haveria espaço para ele neste momento”, disse.
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Em vez disso, sugeriu a Itália, onde Curtis Jones, ex-companheiro de Alexander-Arnold no Liverpool, e Djed Spence, lateral da Inglaterra, agora jogam pela Inter. “Muitos jogadores foram para a Itália para recuperar a carreira”, afirmou, acrescentando que talvez seja necessária uma redução salarial ou uma transferência por empréstimo.
Posição de Mourinho sob análise
Mourinho pareceu descartar uma saída de Alexander-Arnold no início deste mês, mas as vaias contra o Celta só intensificaram as especulações sobre o futuro do jogador.
O jogador da seleção inglesa agora tentará reconquistar a torcida do Real Madrid. Se sua situação não melhorar, uma transferência poderá acontecer no verão.