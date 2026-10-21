O Borussia Dortmund conquistou sua segunda vitória na Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, após superar o campeão do Azerbaijão, o FK Sabah, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, nesta terça-feira.

Mas, após a partida, o time alemão chamou a atenção com um comportamento curioso, já que seus jogadores deixaram o local encharcados de suor, depois de se recusarem a usar os vestiários do Estádio Olímpico, na capital Baku, em uma atitude que surpreendeu o time adversário.

O técnico do Dortmund, Niko Kovac, afirmou: "Também não tomamos banho após o treino de ontem, e agora vamos nos dirigir rapidamente ao hotel. Disseram-nos que não deveríamos tomar banho aqui".

Segundo o site da revista alemã Der Spiegel, "não ficou claro, de início, o motivo dessa instrução nem quem a emitiu".

Por sua vez, Ulli Bock, diretor esportivo do Dortmund, disse na área destinada às entrevistas à imprensa: "Acredito que os locais para banho no hotel eram um pouco mais atraentes, e por isso fazemos questão de que os jogadores cheguem lá rapidamente". Bock não quis esclarecer suas declarações sobre os vestiários, limitando-se a dizer: "Dá para imaginar mais ou menos a situação", acrescentando que eles "não estavam exatamente apresentáveis".

A Der Spiegel citou o jornal "Bild" ao informar que o Dortmund não quis arriscar a saúde de seus jogadores, apontando que a preocupação com a possível presença da bactéria legionela na água foi o motivo por trás da decisão dos jogadores de irem embora sem tomar banho.

Não foram divulgadas outras reportagens na imprensa sobre o assunto, assim como não houve qualquer confirmação por parte dos dois clubes.

De acordo com o que publicou a revista alemã, "a legionela é uma bactéria que pode estar presente em tubulações por onde a água não circula regularmente. Durante o banho, essa bactéria pode chegar ao sistema respiratório por meio de gotículas finas de água dispersas no ar, causando doenças".

Segundo o site alemão Deutsche Welle, a bactéria legionela presente na água potável pode causar doenças com sintomas semelhantes aos da gripe e da pneumonia aguda, podendo provocar a doença dos legionários, cujas complicações às vezes levam à morte.