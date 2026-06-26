“Não tive a intenção de ofender”... Schweinsteiger tenta acalmar a indignação dos africanos

Após declarações que causaram grande polêmica nos bastidores da Copa do Mundo, o lendário jogador alemão Bastian Schweinsteiger se viu obrigado a emitir um esclarecimento urgente depois de descrever o estilo de jogo da seleção da Costa do Marfim como “um tanto brutal”, o que foi amplamente interpretado como um comentário racista contra o futebol africano.

O analista esportivo e ex-jogador da seleção nacional, vencedor da Copa do Mundo de 2014, apresentou seu esclarecimento pelo canal alemão ARD, tentando conter a polêmica que surgiu após seu comentário sobre a partida da seleção dos “Elefantes”, que está no mesmo grupo da Alemanha.

Schweinsteiger havia descrito o desempenho da Costa do Marfim dizendo que representava um “futebol africano” por vezes não convencional, “um pouco bruto” e não suficientemente tático, e essas declarações rapidamente provocaram reações indignadas no mundo do futebol internacional.

O técnico Jürgen Klopp se recusou a comentar o assunto e encerrou uma entrevista na TV assim que a pergunta foi feita, em uma clara demonstração de seu descontentamento com as declarações. Além disso, Emers Fai, técnico da seleção dos “Elefantes”, expressou sua “profunda decepção com o homem”, após a classificação de sua equipe para as oitavas de final.

Diante do alvoroço crescente, Schweinsteiger se apressou em se defender, dizendo: “Não tive absolutamente nenhuma intenção de ofender ninguém; estava falando apenas de futebol, e não de pessoas... nem mais, nem menos”.

O ex-jogador do Bayern de Munique afirmou que seu comentário foi uma análise puramente técnica do futebol, ressaltando que não teve a intenção de ofender nenhum povo ou continente. Até o momento, Schweinsteiger não enfrentará nenhuma sanção disciplinar da FIFA ou das entidades organizadoras do torneio.

Essa polêmica surge em um momento delicado da Copa do Mundo, em que os holofotes deveriam estar voltados para a competição esportiva, enquanto as declarações de um dos principais analistas se transformaram em uma questão que vai além do campo.