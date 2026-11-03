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O diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, fez duras críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pelo tratamento dado pela entidade ao futebol ucraniano durante a guerra em curso. O ex-capitão da Croácia acusou os dirigentes do futebol mundial de não protegerem os clubes do país e desafiou Infantino a visitar a Ucrânia pessoalmente.

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Dirigente croata critica entidade mundial

Srna cobrou que Infantino viaje à Ucrânia e ofereça apoio de verdade aos clubes do país, em entrevista à talkSPORT. Embora os times russos estejam banidos dos torneios da Uefa e da Fifa desde a invasão em larga escala em fevereiro de 2022, a entidade máxima do futebol mundial permitiu que a Rússia inscrevesse uma equipe de base na edição inaugural da Copa do Mundo e Festival Sub-15, realizada no mês passado no Azerbaijão. A decisão deixou profundamente irritado o ex-jogador da seleção croata, pela qual disputou 134 partidas.

Ceferin é elogiado em meio a críticas aos interesses comerciais

Ao comparar a atuação da entidade máxima do futebol mundial com a do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, Srna disse: “A Fifa é um negócio. Se você comparar o presidente Ceferin com Infantino, são duas pessoas diferentes. Quem gosta de futebol é o senhor Ceferin. Ele protege todos os clubes. Não quer vender o futebol para os ricos. O futebol é para todos, não apenas para os ricos.

“A Fifa, por outro lado, faz negócios. Vimos isso na Copa do Mundo. Infelizmente, ela não protegeu um único clube da Ucrânia durante a guerra. Qual é o dever dela? Está lá para proteger o futebol, os clubes e os jogadores. Mas não fez nada. Então, só posso convidar o presidente Infantino mais uma vez a visitar a Ucrânia. Talvez, depois disso, ele mude de ideia. Até lá, não tenho respeito por ele nem pela Fifa como um todo.”

Retorno às competições europeias está totalmente descartado

Apesar da decisão da Fifa sobre o torneio de base, Srna segue confiante de que os clubes russos não voltarão às competições europeias tão cedo. Nenhum time russo disputou a Champions League desde que o Zenit São Petersburgo encerrou sua participação na fase de grupos de 2021/22, em uma campanha que incluiu uma derrota por 1 a 0 na casa do Chelsea, enquanto o Shakhtar não enfrenta um adversário russo desde o duelo com o Zenit na fase de grupos de 2011/12.

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Ao descartar a possibilidade de um retorno às competições europeias, Srna acrescentou: “Acho que é impossível sob a presidência de Ceferin. Quer dizer, como? Como seria possível um time russo ir jogar na Inglaterra? Você consegue imaginar isso? Ou na Alemanha, na Polônia, na Espanha ou na Itália? É impossível, porque eles vivem em seu próprio mundo. Não são bem-vindos na Europa. Se você visse o Chelsea jogar contra o Zenit em Stamford Bridge, seria um caos. Não acredito que os times russos devam voltar às competições da Uefa até o fim da guerra.”

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Stamford Bridge recebe confronto europeu

Srna fez as declarações contundentes em Londres, antes do confronto do Shakhtar com o time português Sporting CP pela Champions League na noite de terça-feira. Devido ao conflito em curso em seu país, o clube, 16 vezes campeão ucraniano, está mandando seus jogos em casa pelas competições europeias no estádio Stamford Bridge, do Chelsea, ao longo da atual temporada. Conseguir um resultado positivo na zona oeste de Londres será fundamental para as chances de o clube avançar na competição.