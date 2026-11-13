“Não tenho pena de você!”: Jamie Carragher dá veredito duro sobre Michael Carrick após demissão pelo Manchester United

Compartilhar Siga GOAL no Google

Jamie Carragher fez uma avaliação dura da passagem de Michael Carrick pelo comando do Manchester United e afirmou não sentir nenhuma pena do treinador demitido recentemente. O Manchester United confirmou a saída de Carrick na quinta-feira, após uma péssima sequência de resultados deixar o clube na zona de rebaixamento da Premier League.

Publicidade

Um fim rápido e amargo

Apesar de ter comandado uma série de contratações que custaram 155 milhões de libras no verão, o treinador de 45 anos foi demitido após apenas 10 jogos do campeonato na nova temporada. Ele comandou a equipe em 15 partidas por todas as competições nesta temporada, mas o início desastroso deixou o United na zona de rebaixamento. A rápida queda acabou levando a direção do clube a encerrar seu trabalho e buscar uma mudança imediata.

Um comunicado oficial divulgado pelo United no sábado destacou que os resultados ruins em campo foram o fator decisivo. No entanto, o clube também reconheceu formalmente o trabalho impressionante de Carrick em sua primeira passagem como interino. Ele havia substituído Ruben Amorim em janeiro e passou, ao todo, 11 meses à beira do campo em Old Trafford.

‘Ele conseguiu o emprego sem ter feito nada para merecê-lo’

Em participação no podcast Stick to Football pouco antes do anúncio oficial, o ex-zagueiro do Liverpool Carragher fez uma avaliação dura da situação. Ele destacou a falta de experiência do inglês no mais alto nível antes de assumir o prestigiado cargo em Old Trafford.

“Michael Carrick conseguiu o emprego sem ter feito nada para merecê-lo. Basicamente, conseguiu o cargo porque jogou pelo Manchester United e se saiu muito bem”, disse Carragher. “Então, essa ideia de que temos que sentir pena de Michael Carrick... Quando olhar para o que aconteceu com ele nos últimos 18 meses, ele dirá que é doloroso agora, mas o que fez para levar o time à Champions League, as grandes partidas que venceu contra Arsenal, Liverpool, todas essas partidas, foi brilhante.

Publicidade Publicidade

“Ele teve alguns jogos, a partida contra a Roma e a reação para chegar ao 4 a 4 [contra o Aston Villa]. A posição do time na tabela obviamente [é um problema], mas há essa questão dos torcedores cantando o nome dele enquanto ele sai.”

Tópicos relacionados

Sem experiência no mais alto nível

Carrick sem dúvida estabilizou a equipe na temporada passada, perdendo apenas duas vezes na segunda metade da campanha e garantindo a classificação para a Champions League. Ainda assim, Carragher sustenta que o ex-meio-campista não estava à altura de seus colegas na elite.

“Mas não estou aqui sentindo pena de Michael Carrick”, continuou Carragher. “Ele não é um técnico que passou 10 anos trabalhando pelo mundo todo para conseguir esse emprego no Manchester United. Ele ficou cerca de dois anos no Middlesbrough, trabalhou um pouco como comentarista e então conseguiu o emprego no Manchester United. Deram o cargo a ele.”

Publicidade

Carragher concluiu sua crítica contundente questionando as credenciais de Carrick: “Não sinto pena de Michael Carrick. Ele comandou um dos maiores clubes do mundo sem, basicamente, ter feito muita coisa antes disso. Levou o time à Champions League, se saiu muito bem, mas nunca esteve no mesmo patamar dos técnicos da Premier League. Os técnicos da Premier League são os melhores do mundo, e ele simplesmente não está nesse nível.”

Pochettino se prepara para assumir em Old Trafford

O Manchester United não perdeu tempo na busca por um substituto de renome para salvar a temporada. Segundo relatos, Mauricio Pochettino chegou a um acordo verbal para assumir o comando, o que marcaria um retorno de destaque à Premier League para o ex-técnico do Tottenham.

Publicidade

O atual técnico da seleção masculina dos Estados Unidos tem previsão de comandar a equipe em duas próximas partidas da Liga das Nações da Concacaf. Depois de cumprir seus compromissos com a seleção, Pochettino deverá, segundo relatos, atravessar o Atlântico para assumir o United antes do grande confronto contra o Liverpool pelo campeonato.