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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
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“Não tenho pena de você!”: Jamie Carragher dá veredito duro sobre Michael Carrick após demissão pelo Manchester United

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Jamie Carragher fez uma avaliação dura da passagem de Michael Carrick pelo comando do Manchester United e afirmou não sentir nenhuma pena do treinador demitido recentemente. O Manchester United confirmou a saída de Carrick na quinta-feira, após uma péssima sequência de resultados deixar o clube na zona de rebaixamento da Premier League.

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Um fim rápido e amargo

Apesar de ter comandado uma série de contratações que custaram 155 milhões de libras no verão, o treinador de 45 anos foi demitido após apenas 10 jogos do campeonato na nova temporada. Ele comandou a equipe em 15 partidas por todas as competições nesta temporada, mas o início desastroso deixou o United na zona de rebaixamento. A rápida queda acabou levando a direção do clube a encerrar seu trabalho e buscar uma mudança imediata.

Um comunicado oficial divulgado pelo United no sábado destacou que os resultados ruins em campo foram o fator decisivo. No entanto, o clube também reconheceu formalmente o trabalho impressionante de Carrick em sua primeira passagem como interino. Ele havia substituído Ruben Amorim em janeiro e passou, ao todo, 11 meses à beira do campo em Old Trafford.

‘Ele conseguiu o emprego sem ter feito nada para merecê-lo’

Em participação no podcast Stick to Football pouco antes do anúncio oficial, o ex-zagueiro do Liverpool Carragher fez uma avaliação dura da situação. Ele destacou a falta de experiência do inglês no mais alto nível antes de assumir o prestigiado cargo em Old Trafford.

“Michael Carrick conseguiu o emprego sem ter feito nada para merecê-lo. Basicamente, conseguiu o cargo porque jogou pelo Manchester United e se saiu muito bem”, disse Carragher. “Então, essa ideia de que temos que sentir pena de Michael Carrick... Quando olhar para o que aconteceu com ele nos últimos 18 meses, ele dirá que é doloroso agora, mas o que fez para levar o time à Champions League, as grandes partidas que venceu contra Arsenal, Liverpool, todas essas partidas, foi brilhante.

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“Ele teve alguns jogos, a partida contra a Roma e a reação para chegar ao 4 a 4 [contra o Aston Villa]. A posição do time na tabela obviamente [é um problema], mas há essa questão dos torcedores cantando o nome dele enquanto ele sai.”

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Sem experiência no mais alto nível

Carrick sem dúvida estabilizou a equipe na temporada passada, perdendo apenas duas vezes na segunda metade da campanha e garantindo a classificação para a Champions League. Ainda assim, Carragher sustenta que o ex-meio-campista não estava à altura de seus colegas na elite.

“Mas não estou aqui sentindo pena de Michael Carrick”, continuou Carragher. “Ele não é um técnico que passou 10 anos trabalhando pelo mundo todo para conseguir esse emprego no Manchester United. Ele ficou cerca de dois anos no Middlesbrough, trabalhou um pouco como comentarista e então conseguiu o emprego no Manchester United. Deram o cargo a ele.”

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Carragher concluiu sua crítica contundente questionando as credenciais de Carrick: “Não sinto pena de Michael Carrick. Ele comandou um dos maiores clubes do mundo sem, basicamente, ter feito muita coisa antes disso. Levou o time à Champions League, se saiu muito bem, mas nunca esteve no mesmo patamar dos técnicos da Premier League. Os técnicos da Premier League são os melhores do mundo, e ele simplesmente não está nesse nível.”

Pochettino se prepara para assumir em Old Trafford

O Manchester United não perdeu tempo na busca por um substituto de renome para salvar a temporada. Segundo relatos, Mauricio Pochettino chegou a um acordo verbal para assumir o comando, o que marcaria um retorno de destaque à Premier League para o ex-técnico do Tottenham.

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O atual técnico da seleção masculina dos Estados Unidos tem previsão de comandar a equipe em duas próximas partidas da Liga das Nações da Concacaf. Depois de cumprir seus compromissos com a seleção, Pochettino deverá, segundo relatos, atravessar o Atlântico para assumir o United antes do grande confronto contra o Liverpool pelo campeonato.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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