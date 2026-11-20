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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, evitou comentar a situação do jovem talento JJ Gabriel enquanto o jogador aguarda a autorização da Fifa para sua transferência do Manchester United. O treinador português deixou claro que seu foco está nos jogadores com quem trabalha diariamente.

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Mourinho evita pergunta sobre JJ Gabriel

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, evitou falar sobre JJ Gabriel ao ser questionado sobre a situação do jovem jogador. Ele continua treinando em Madri enquanto aguarda a autorização da Fifa para sua transferência do Manchester United.

Mourinho foi breve e direto na resposta, estabelecendo uma distinção clara entre os jogadores com quem trabalha diariamente e aqueles que estão fora desse grupo. Ele não deu prazo nem fez uma avaliação da transferência pendente.

Foco permanece nos jogadores do elenco

Mourinho explicou que cria uma ligação com os jogadores que treina todos os dias. Sem essa convivência diária, não vê motivo para dar uma opinião pública.

"Não tenho nada a dizer. Não tenho nenhum sentimento", disse Mourinho. "Tenho sentimento pelos meus jogadores, por aqueles com quem trabalho todos os dias, por aqueles que estão à minha disposição. Não tenho nenhum sentimento por jogadores que não trabalham comigo."

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As exigências da montagem do elenco

A postura de Mourinho reflete um foco mais amplo na gestão dos jogadores que já estão à sua disposição em meio a um calendário cheio. Com o Real Madrid disputando La Liga, Champions League e copa nacional, a preparação diária tem prioridade sobre conversas a respeito de transferências de outros jogadores.

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O treinador tem enfatizado repetidamente a importância de montar um elenco com várias opções, em vez de se concentrar em assuntos externos. Até que a documentação e as aprovações sejam concluídas, sua atenção permanece nos integrantes atuais do elenco.

À espera da autorização da Fifa

JJ Gabriel continua treinando em Madri enquanto aguarda a autorização final da Fifa para a transferência do Manchester United. Qualquer vínculo oficial com o clube ou integração à estrutura do Real Madrid depende dessa aprovação.

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Enquanto isso, Mourinho e sua comissão técnica seguem com a preparação em campo para os próximos jogos.