Jesus rebate os críticos
O clima em torno da seleção portuguesa tem sido tenso após uma recente queda de rendimento, mas Jesus aproveitou a entrevista depois da partida em Cardiff para lembrar os feitos de sua equipe. Após ver Portugal conquistar a quinta vitória em seis jogos no grupo, o experiente técnico observou que as críticas vinham se tornando cada vez mais negativas.
“Foi bom vencer porque as pessoas já estavam começando a colocar em dúvida o que conquistamos aqui”, explicou Jesus em entrevista após a partida ao A Bola. Ele ressaltou que o triunfo deu à equipe um impulso de confiança necessário para a disputa das quartas de final em março.
O técnico admitiu que a equipe ainda buscava se ajustar em certos aspectos táticos, mas avaliou que a trajetória geral continuava positiva. Ele elogiou o espírito coletivo de um grupo que conseguiu permanecer unido apesar da pressão, destacando que Portugal terminou na liderança com 15 pontos, com boa vantagem sobre os demais integrantes do grupo.
Ajustes táticos e dificuldades defensivas
A partida em Cardiff foi um duro teste para a defesa portuguesa, que sofreu dois gols. Jesus reconheceu que, embora a equipe tenha se destacado com a posse de bola, ainda há problemas importantes a resolver na transição defensiva.
Ele detalhou suas exigências táticas, diferentes daquelas a que muitos de seus jogadores estão acostumados nos clubes. “Nossa forma de defender não é fácil. Quem trabalha comigo sabe que tenho uma abordagem diferente. Não se trata apenas dos jogadores individualmente. É preciso muito trabalho e entrosamento. Mas foi isso, a partida nos permitiu conhecer melhor alguns jogadores. Antonio Silva? Passei a conhecê-lo melhor. Ele teve alguma dificuldade porque, no clube atual, marca individualmente, e comigo não é assim. Teve alguma dificuldade, mas ganhou confiança ao longo do jogo. Ele e Renato Veiga foram imbatíveis”, explicou Jesus.
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De olho nas quartas de final
Os 15 minutos finais testaram a força da equipe, já que Portugal precisou disputar o restante da partida com dez jogadores após uma expulsão. Jesus admitiu que foi um período de sofrimento, no qual a equipe ficou acuada e não conseguiu lançar contra-ataques eficazes.
Por fim, o técnico mandou um recado aos demais participantes da competição, afirmando que Portugal não deve temer ninguém. “Qualquer adversário que sair no sorteio está bom. Não tenho medo de ninguém, e que os outros tenham medo de Portugal. Não tenho preferência. Portugal é candidato porque já venceu duas vezes. Estamos nas quartas de final e veremos quem enfrentaremos no sorteio”, afirmou.
Ele concluiu: “Esta Liga das Nações é mais forte que a Eurocopa. Na fase de grupos, você enfrenta grandes seleções europeias. Na Eurocopa, você enfrenta seleções que não têm nada a ver com as da Liga das Nações. Veremos o que virá. Às vezes, os fortes ficam mais fracos e os mais fracos ficam mais fortes.”