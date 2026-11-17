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Jorge Jesus defendeu sua abordagem tática após a vitória suada de Portugal por 3 a 2 sobre o País de Gales, em Cardiff. Apesar de garantir a liderança do Grupo A4 da Liga das Nações, o técnico da seleção portuguesa fez questão de responder às crescentes dúvidas sobre as atuações recentes da equipe.

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Jesus rebate os críticos

O clima em torno da seleção portuguesa tem sido tenso após uma recente queda de rendimento, mas Jesus aproveitou a entrevista depois da partida em Cardiff para lembrar os feitos de sua equipe. Após ver Portugal conquistar a quinta vitória em seis jogos no grupo, o experiente técnico observou que as críticas vinham se tornando cada vez mais negativas.

“Foi bom vencer porque as pessoas já estavam começando a colocar em dúvida o que conquistamos aqui”, explicou Jesus em entrevista após a partida ao A Bola. Ele ressaltou que o triunfo deu à equipe um impulso de confiança necessário para a disputa das quartas de final em março.

O técnico admitiu que a equipe ainda buscava se ajustar em certos aspectos táticos, mas avaliou que a trajetória geral continuava positiva. Ele elogiou o espírito coletivo de um grupo que conseguiu permanecer unido apesar da pressão, destacando que Portugal terminou na liderança com 15 pontos , com boa vantagem sobre os demais integrantes do grupo.

Ajustes táticos e dificuldades defensivas

A partida em Cardiff foi um duro teste para a defesa portuguesa, que sofreu dois gols. Jesus reconheceu que, embora a equipe tenha se destacado com a posse de bola, ainda há problemas importantes a resolver na transição defensiva.

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Ele detalhou suas exigências táticas, diferentes daquelas a que muitos de seus jogadores estão acostumados nos clubes. “Nossa forma de defender não é fácil. Quem trabalha comigo sabe que tenho uma abordagem diferente. Não se trata apenas dos jogadores individualmente. É preciso muito trabalho e entrosamento. Mas foi isso, a partida nos permitiu conhecer melhor alguns jogadores. Antonio Silva? Passei a conhecê-lo melhor. Ele teve alguma dificuldade porque, no clube atual, marca individualmente, e comigo não é assim. Teve alguma dificuldade, mas ganhou confiança ao longo do jogo. Ele e Renato Veiga foram imbatíveis”, explicou Jesus.

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De olho nas quartas de final

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Os 15 minutos finais testaram a força da equipe, já que Portugal precisou disputar o restante da partida com dez jogadores após uma expulsão. Jesus admitiu que foi um período de sofrimento, no qual a equipe ficou acuada e não conseguiu lançar contra-ataques eficazes.

Por fim, o técnico mandou um recado aos demais participantes da competição, afirmando que Portugal não deve temer ninguém. “Qualquer adversário que sair no sorteio está bom. Não tenho medo de ninguém, e que os outros tenham medo de Portugal. Não tenho preferência. Portugal é candidato porque já venceu duas vezes. Estamos nas quartas de final e veremos quem enfrentaremos no sorteio”, afirmou.

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Ele concluiu: “Esta Liga das Nações é mais forte que a Eurocopa. Na fase de grupos, você enfrenta grandes seleções europeias. Na Eurocopa, você enfrenta seleções que não têm nada a ver com as da Liga das Nações. Veremos o que virá. Às vezes, os fortes ficam mais fracos e os mais fracos ficam mais fortes.”