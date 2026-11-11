“Não tenho elogios suficientes para ele”: Harry Kane diz que o Manchester United teria um técnico fantástico em Mauricio Pochettino

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Harry Kane acredita que o Manchester United teria um técnico fantástico em Mauricio Pochettino, enquanto a demissão de Michael Carrick é esperada durante a pausa para os jogos das seleções. O capitão da Inglaterra, que trabalhou com o argentino por cinco anos no Tottenham, afirma que Pochettino teve grande impacto em sua carreira e diz não ter elogios suficientes para seu ex-treinador.

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Manchester United deve substituir Carrick por Pochettino

O Manchester United deve demitir Carrick durante a pausa para jogos de seleções, após o pior início de temporada do clube na história da Premier League. O empate por 4 a 4 em casa com o Aston Villa, no domingo, deixou a equipe na 18ª posição, com apenas uma vitória em 10 jogos. O United também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após perder por 3 a 2 em casa para o Brighton, em setembro.

O United já chegou a um acordo inicial com Pochettino, que é o técnico da seleção dos Estados Unidos, mas tem uma cláusula de rescisão de US$ 10 milhões (£ 7,4 milhões) em seu contrato.

Kane destaca impacto de Pochettino em sua carreira

Segundo apuração do Standard Sport, o United consultou a disponibilidade de Pochettino, por quem tem interesse há muito tempo. Kane trabalhou com ele por cinco anos no Tottenham, período em que chegaram juntos a uma final da Copa da Liga Inglesa e a uma final da Champions League.

Questionado na quarta-feira sobre a possível ida de Pochettino para Old Trafford, Kane disse: “Sim, eu e Mauricio obviamente temos uma relação fantástica. Acho que, mais uma vez, eu o mencionei como um dos treinadores que tiveram um grande impacto na minha carreira e, sem dúvida, no meu desenvolvimento. Naquela fase da minha carreira, eu precisava da orientação dele, e a forma como ele me incentivou, não só em campo, mas também fora dele, foi muito, muito importante.”

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De “fenômeno de uma temporada só” a recordista

Kane marcou 21 gols na Premier League em sua temporada de afirmação, em 2014/15, sob o comando de Pochettino. Mas, após passar os seis primeiros jogos da temporada seguinte sem marcar, ficou conhecido como um “fenômeno de uma temporada só”. Ele atribui ao argentino parte do mérito por ajudá-lo a provar que os críticos estavam errados e a se tornar o maior artilheiro da história tanto do Tottenham quanto da Inglaterra.

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“Obviamente, é um técnico fantástico, que já comandou os maiores clubes do mundo”, continuou Kane. “Então, sim, da minha parte, não tenho elogios suficientes para ele. Vamos ter que esperar para ver o que acontece. Mas sei que ele é uma ótima pessoa e também um técnico fantástico.”

O que vem pela frente para Pochettino e Kane?

A expectativa é que Pochettino esteja no comando do United no próximo jogo da equipe pela Premier League, contra o Liverpool, em 22 de novembro.

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Kane, por sua vez, deve superar Peter Shilton como o jogador com mais partidas pela seleção masculina da Inglaterra ao fazer sua 126ª aparição contra a Croácia, pela Liga das Nações, em Wembley, na quinta-feira.