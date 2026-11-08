Entrevistas com jogadores e treinadores durante o intervalo já se tornaram rotina. Pablo Maffeo, do Valencia e ex-jogador do VfB Stuttgart, perdeu a paciência com isso durante a partida contra o Real Madrid.

O time do jogador de 29 anos já perdia por 2 a 0 ao fim do primeiro tempo. Questionado sobre os motivos da desvantagem, Matteo disparou ao microfone da DAZN: "Não tenho a menor vontade de dar esta entrevista. Esta entrevista é uma merda, não tem lugar aqui, estamos jogando uma partida."

O jogador de 29 anos não estava irritado apenas por ter de comparecer à entrevista obrigatória, mas também com a atuação do árbitro Francisco Jose Hernandez Maeso. "Marcam faltas contra nós que não são faltas. Estamos fazendo esta entrevista agora, pergunte o que quiser", reclamou.

Falta em Kylian Mbappe? Por que Pablo Maffeo ficou furioso

Maffeo recebeu cartão amarelo aos 29 minutos, sem entender o motivo, depois que o atacante do Real Kylian Mbappe se desequilibrou em uma disputa de bola. A cobrança de falta do astro francês bateu na barreira, mas Federico Valverde aproveitou o rebote e abriu o placar para os visitantes em Valência. A decisão provocou fortes protestos. Oito minutos depois, Arda Güler ampliou para 2 a 0.

"Que o árbitro seja mais justo, só isso. Antes do primeiro gol, não houve falta, e isso nos afeta. É claro que chegamos pouco à área e nos falta jogo, mas acho que o time está resistindo bem", disse Maffeo.

O Real Madrid manteve o controle após o intervalo, até Mbappe marcar, aos 75 minutos, o gol que definiu o placar final em 3 a 0. Para piorar a situação do Valencia, o capitão Jose Gaya recebeu cartão vermelho quatro minutos depois: ele derrubou o francês, que havia escapado após um passe em profundidade, com uma falta dura para impedir o avanço. Após o apito final, não houve outra avaliação de Maffeo sobre a atuação da arbitragem.

DAZN-repórter Sergio Quirante contou, porém, que Maffeo voltou a procurá-lo para conversar longe das câmeras. "Ele se desculpou comigo e me pediu para não levar para o lado pessoal. As pessoas devem saber que Maffeo me disse que a frustração não era comigo e se devia às emoções da partida", explicou.

Alfinetada de Marcelo: Pablo Maffeo tem um histórico com o Real Madrid

Enquanto isso, Marcelo, ídolo do Real Madrid, criticou o comportamento de Maffeo no X. "Quanto ódio esse Maffeo tem do Madrid... meu Deus", escreveu, aparentemente divertido, seguido de um emoji de risada. Mas a alfinetada do brasileiro não veio do nada.

Afinal, o ex-jogador do Stuttgart (2018 a 2022) já havia chamado a atenção negativamente em jogos contra o Real e manteve uma rivalidade particular com Vinicius Junior durante anos. O atrito começou na temporada 2021/22, quando Maffeo, com a camisa do RCD Mallorca, foi expulso por uma falta dura no brasileiro. Outros desentendimentos se seguiram, embora ele tenha chegado a declarar que o assunto estava encerrado. Mas, em 2025, Maffeo afirmou que venceria Vini Jr. em uma luta de boxe "em dez segundos".

Maffeo joga pelo Valencia nesta temporada, emprestado pelo Olympiacos de Pireu, e luta com o time contra a ameaça de rebaixamento. Após 12 rodadas, os Morcegos têm apenas nove pontos, o que os coloca na 19ª posição da tabela de LaLiga. O Real, por sua vez, igualou a pontuação do líder Barcelona (ambos com 30 pontos). No domingo (às 21h), o Barça pode voltar a abrir três pontos de vantagem com uma vitória sobre o Atlético de Madrid.