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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, admite que o Manchester United tem uma clara vantagem tática para o grande confronto de domingo pela Premier League, em Anfield. Para ele, a chegada repentina de Mauricio Pochettino ao comando do rival histórico torna o United perigosamente imprevisível.

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Iraola teme a imprevisibilidade do Manchester United

Iraola acredita que o United tem uma pequena vantagem tática sobre o Liverpool antes do grande confronto de domingo pela Premier League . O aguardado duelo em Anfield será o primeiro jogo de Mauricio Pochettino no comando dos visitantes. Pochettino substituiu Michael Carrick como técnico do United durante a recente pausa para jogos de seleções.

Sua chegada repentina a Old Trafford traz um elemento de surpresa a um confronto histórico que sempre exige concentração máxima. O Liverpool ocupa atualmente o quarto lugar na Premier League após um início de campanha impressionante. O rival, por sua vez, viajará a Merseyside na 18ª posição, depois de uma desastrosa sequência de oito jogos sem vencer.

A adaptação ao novo plano tático de Pochettino

Preparar-se para enfrentar um técnico recém-contratado representa um desafio particular para qualquer adversário. Iraola admite que sua comissão técnica não dispõe de referências recentes para prever exatamente como Pochettino montará a equipe titular.

“Já nos enfrentamos [como treinadores] e, obviamente, ele tem muitos jogos de Premier League no currículo que podemos analisar”, disse Iraola aos jornalistas. “Podemos analisar jogos dos Estados Unidos, mas é verdade que [o United] tem essa pequena vantagem: não temos referências para nos preparar, porque eles podem seguir caminhos diferentes que, sinceramente, não conhecemos neste momento.”

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Rivalidade histórica exige grande atuação em Anfield

Embora o fator surpresa favoreça os visitantes, Iraola segue confiante na capacidade de seu elenco para resolver problemas em campo. Ele ressaltou que os principais pontos fortes e fracos dos jogadores do United permanecem praticamente os mesmos. Os mandantes, porém, precisam superar um obstáculo psicológico preocupante neste fim de semana. Surpreendentemente, o Liverpool não vence o Manchester United em Anfield desde março de 2023, o que torna o confronto ainda mais importante para a torcida da casa.

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“Temos que nos adaptar a certas coisas e espero que já tenhamos tido algum tempo com os jogadores para conseguirmos lidar com o início o mais rápido possível”, acrescentou Iraola. “Mas conhecemos muito bem os jogadores. Sabemos como eles são. Conhecemos os pontos fortes e fracos que mostraram até hoje, e isso não vai mudar de um dia para o outro. Sinceramente, não há jogos maiores do que este.

“Sinto que tenho sorte e o privilégio de estar aqui e fazer parte desses jogos. Temos que reconhecer a importância da partida. Há muitos fatores envolvidos. Eles têm um novo técnico, o que traz novos desafios para nós. Este jogo é importante para nós de várias maneiras. Queremos melhorar nosso desempenho em casa. Temos jogado muito bem fora, mas não em casa, e nossa primeira oportunidade é contra o United, no domingo.”

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O fim de uma sequência difícil em Merseyside

O domingo oferece ao Liverpool a oportunidade ideal para corrigir suas recentes oscilações diante da própria torcida. Iraola desafiou seu elenco a aproveitar o momento e fazer uma atuação marcante contra o rival em dificuldades.

Para o United, o difícil confronto dá a Pochettino uma chance imediata de encerrar a péssima fase da equipe na Premier League. Uma vitória surpreendente em Anfield daria um impulso enorme às suas cada vez menores chances de escapar do rebaixamento.