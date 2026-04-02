O futebol espanhol tornou-se o centro das atenções após os acontecimentos ocorridos no estádio “RCDE”, onde grande parte da torcida vaiou o hino nacional egípcio — adversário da Espanha no amistoso da última terça-feira — e entoou gritos hostis ao Islã.

O caso recebeu ampla cobertura da mídia nos últimos dois dias, especialmente porque a Espanha sediará a Copa do Mundo de 2030, juntamente com o Marrocos e Portugal.

Essa situação despertou o temor de muitos quanto à repetição de incidentes racistas durante as partidas que serão disputadas na Espanha durante a Copa do Mundo, apesar da condenação do incidente pelas autoridades espanholas e pela Federação Espanhola de Futebol.

Nesse sentido, o Marrocos se mobilizou para solicitar a organização da final da Copa do Mundo de 2030 em vez da Espanha, segundo a emissora espanhola “Cadena Ser”, citando o jornal marroquino “Koud”.

A emissora indicou que a FIFA está plenamente ciente de tudo o que está acontecendo na Espanha e, portanto, o Marrocos tem “vantagem” na disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030.

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E continuou: “Não foram registrados incidentes racistas desse tipo ou com essa gravidade nos estádios marroquinos”.

O governo espanhol e a maioria dos partidos políticos condenaram os gritos contra o Islã e os estrangeiros que ecoaram durante o amistoso entre Espanha e Egito no estádio RCDE, em Cornellà-El Prat.

A polícia da Catalunha está investigando esses incidentes, após o governo ter encaminhado o caso ao Ministério Público.

O incidente provocou indignação generalizada entre a comunidade muçulmana e o mundo do futebol, com destaque para o astro muçulmano da Espanha e do Barcelona, Lamine Yamal, que expressou sua profunda indignação com o ocorrido.

Além disso, o ministro da Esportes da Catalunha, Berni Álvarez, manifestou na quarta-feira seu “profundo descontentamento” com os gritos racistas e lamentou a demora na aplicação dos protocolos.