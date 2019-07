"Não tem nada de novo sobre Neymar", diz técnico do PSG

Treinador alemão também comentou sobre as chegadas de Gueye e Herrera no meio de campo do time de Paris

Thomas Tuchel foi enfático ao dizer que não há novidades no caso Neymar. O jogador brasileiro não deve permanecer no e teria visto a pedida do clube abaixar para atrair o investimento do Barcelona. Ainda assim, em entrevista coletiva o treinador da equipe diz que não há nada de novo sobre a situação do camisa 10.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Não há nada de novo sobre Neymar. Para mim, ele é nosso jogador. Nós treinamos com ele. É uma questão para o clube e Neymar. Para mim ele está no vestiário, ainda está treinando e ainda é meu jogador. Não há nada de novo", afirmou Tuchel.

Para Neymar ainda existe a possibilidade de ele continuar no PSG, embora pareça difícil. Após ser absolvido das acusações de estupro pela polícia de , o jogador brasileiro deve retomar com mais intensidade sua pré-temporada.

O treinador também respondeu sobre as duas novas contratações da equipe nessa janela: o ex- , Ander Herrera, e o ex-Everton, Idrissa Gueye.

"Eu estou muito feliz com a sua chegada [de Gueye]. Não é segredo que tentamos assinar com ele em janeiro. Ele tem muita qualidade e determinação e precisamos dessas coisas. Eles [Herrera e Gueye] não são o mesmo estilo de jogador, não jogam na mesma posição. Herrera é um camisa 8, que vai de área a área. Gueye é um meia de contenção, que dá a oportunidade de se jogar com apenas um jogador na frente da defesa. Sua melhor posição para mim é a de cabeça de área, mas ele pode jogar ao lado de outro meia. Sua facilidade para recuperar bolas faz com que ele seja diferente de Herrera", disse o alemão.