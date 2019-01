"Não tem Copinha, não tem Mundial". Vídeo de Romarinho viraliza após eliminação do Palmeiras

Clube alviverde acabou eliminado nas oitavas de final da Copa São Paulo

"Não tem Copinha, não tem Mundial". O Palmeiras virou alvo de piadas dos torcedores rivais após perder para o Figueirense por 2 a 1, em Capivari, na última terça-feira (15), e ser eliminado da Copinha nas oitavas de final.

E quem não tratou de ficar de fora da zoeira foi Romarinho, ex-jogador do Corinthians, e sempre disposto a provocar o seu rival. Na internet, o vídeo do jogador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, viralizou.