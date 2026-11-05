Com a enxurrada de gols de Füllkrug pelo SV Werder Bremen, nas últimas semanas os pedidos por seu retorno à seleção alemã ficaram cada vez mais fortes. Klopp, por sua vez, evitou se pronunciar por muito tempo, mas afirmou em uma entrevista no intervalo do jogo da Champions League entre Bayern de Munique e Arsenal que chamou muita atenção: "Niclas Füllkrug tem 33 anos. Isso não é culpa minha!" Depois de ser questionado repetidas vezes, o próprio veterano pediu que o assunto se acalmasse.

"Não estou tão satisfeito com todas as declarações que dei em entrevistas no intervalo", disse Klopp agora à DFB.TV , com um sorriso, durante a convocação para o segundo período de preparação de sua trajetória como técnico da seleção alemã. O treinador de 59 anos, porém, não se referia com autoironia à sua declaração sobre a "culpa", que havia gerado discussões. Referia-se, na verdade, às declarações infelizes sobre o papel de Harry Kane e o sistema de Vincent Kompany no maior campeão alemão, que ele próprio disse "não ter entendido". Depois disso, Klopp recebeu duras críticas. Principalmente porque sua postura lembrava mais a de um comentarista de TV do que a de um técnico da seleção alemã. Ele havia exercido essa função na Copa do Mundo de 2026 pela Magenta.

Klopp ressaltou, porém, que continua sustentando suas declarações sobre Füllkrug. Segundo ele, apenas enumerou "fatos". "Depois ele foi ao Sportstudio e eu pensei: agora que falamos tanto um sobre o outro, também podemos conversar um com o outro. Foi o que fizemos, bem antes da convocação", acrescentou. Foi "a primeira vez" que os dois conversaram. Ainda assim, a conversa pareceu acontecer entre pessoas que já se conheciam havia mais tempo.

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Por que Jürgen Klopp chamou Niclas Füllkrug de volta? Decisão "relativamente fácil"

Ele também justificou, pelo desempenho em campo, o retorno de Füllkrug após mais de um ano de ausência. "Ele tem uma influência incrível no jogo. Não só pelos gols, mas também pela maneira como se apresenta. (…) Acho que ele não conseguiu exercer essa influência sobre uma equipe em todas as fases da carreira; em Bremen, é assim. Quando você se sente em casa, dá para ver o que acontece. Em geral, é essa a sensação que queremos dar aos jogadores, mesmo que não os tenhamos reunidos com tanta frequência", disse Klopp.

Füllkrug, que marcou doze gols em dez jogos oficiais desde seu retorno ao Bremen, é atualmente o alemão com mais gols nas cinco principais ligas da Europa. "Se a Eurocopa fosse amanhã, embora ela não aconteça agora, é claro que o levaríamos", afirmou Klopp, antes de acrescentar: "Sob esse aspecto, a convocação foi relativamente fácil."

Quando Niclas Füllkrug jogou pela última vez pela Alemanha?

Desde sua estreia sob o comando de Hansi Flick, há quase exatamente quatro anos, Füllkrug disputou 24 partidas pela Alemanha e marcou 14 gols. Suas últimas atuações, porém, foram no verão de 2025, na fase final da Liga das Nações. Ele havia sido convocado pela última vez em setembro daquele ano.

Füllkrug agradeceu então aos companheiros de equipe do Bremen. "Estou feliz com a convocação. Pude me beneficiar das boas atuações da nossa equipe e também vejo isso como um grande reconhecimento para todo o nosso time", afirmou ele, segundo o site do clube.

Em comparação com a última convocação, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) e Nick Woltemade (Jonathan Tah) não entraram na lista. Além de Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal) e Younes Ebnoutalib, companheiro de equipe de Burkardt, são as opções para o ataque. O jovem destaque do Gladbach, Wael Mohya, também é uma novidade na seleção alemã.