“Não sou uma piada!”: ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior quebra o silêncio sobre pesadelo no clube e afirma que narrativa nas redes sociais levou à sua saída de Stamford Bridge

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Liam Rosenior finalmente se pronunciou sobre a intensa pressão e as zombarias nas redes sociais que marcaram sua breve passagem pelo Chelsea, afirmando estar longe de ser a “piada” como foi retratado. O técnico de 42 anos, que ficou apenas 107 dias no comando da equipe em Stamford Bridge, acredita que sua saída foi motivada por narrativas externas, e não por sua capacidade tática em campo.

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A narrativa acima da realidade em Stamford Bridge

Rosenior rebateu os críticos nas redes sociais que fizeram dele motivo de piada durante sua breve e turbulenta passagem como técnico do Chelsea. O inglês virou alvo constante de memes e zombarias que viralizaram, desde seus erros à beira do campo até seus gestos característicos como treinador.

Em um episódio envolvendo Estevao Willian, o jovem brincou com o treinador depois que viralizou um vídeo em que Rosenior não conseguiu dominar uma bola à beira do campo contra o Arsenal. Ao refletir sobre o ambiente que cercou sua saída, Rosenior sugeriu que a percepção externa sobre ele passou a importar mais para os responsáveis pelas decisões do clube do que o trabalho que realizava com o elenco nos bastidores.

Em entrevista à revista francesa So Foot, Rosenior falou sobre a experiência surreal de ver sua reputação ser desconstruída na internet. “Na verdade, o momento que mais me preocupou foi no começo, quando tivemos aquela sequência de cinco vitórias”, explicou. “Qualquer clube teria ficado feliz com uma sequência dessas, mas não o Chelsea. Você consegue bons resultados e passa a ser o centro das atenções. Depois, houve uma espécie de efeito bola de neve na mídia. Zombaram daquelas instruções que dei a Garnacho em um pedaço de papel quando estávamos com dez jogadores contra o PSG. As roupas que eu usava viraram piada, assim como meu jeito de falar. Eu não sou uma piada!”

Do bom começo ao pesadelo em Stamford Bridge

As zombarias chegaram ao auge durante uma humilhante eliminação na Champions League diante do Paris Saint-Germain. Rosenior virou alvo de inúmeras piadas depois de entregar uma anotação tática a Alejandro Garnacho aos 83 minutos, quando o Chelsea perdia por 8 a 2 no placar agregado.

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Rosenior durou apenas 107 dias no comando do Chelsea após ser contratado do Strasbourg, clube-irmão dos ingleses, para substituir Enzo Maresca. Embora tenha começado bem, com seis vitórias nos primeiros sete jogos, a equipe rapidamente perdeu o rumo, e o Chelsea sofreu sete derrotas nas últimas oito partidas antes de sua demissão.

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Um aprendizado sob os holofotes

Apesar da dor da demissão e do caráter pessoal dos ataques, Rosenior afirma categoricamente que não se arrepende de ter aceitado o cargo em um dos clubes mais observados do mundo. Ele vê o período de quatro meses como uma etapa fundamental de sua evolução profissional, uma experiência decisiva que abriu caminho para seu sucesso atual no comando do Paris FC, que ocupa a quarta posição na Ligue 1 após nove jogos, apenas três pontos atrás do líder Paris Saint-Germain.

Rosenior falou mais sobre a pressão para se adequar a uma determinada imagem: “Foi a melhor experiência da minha vida, e também a mais difícil. Foi fantástico, mesmo tendo durado apenas quatro meses. Não quero entrar em detalhes agora; vou falar sobre isso um dia, quando chegar a hora certa. Mas, em um país onde a tolerância é um valor importante, o que aconteceu lá não tem nada a ver com futebol. Na Inglaterra, existe uma ideia preconcebida de como um técnico da Premier League deve ser, de como deve se comportar. Você precisa se adequar a esse padrão. Quem me conhece sabe que sou alguém que tenta ser sincero e autêntico.”

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Em busca de redenção no futebol francês

O treinador concluiu destacando a lição que tirou de sua passagem por Stamford Bridge e observando como é fácil construir uma narrativa. “Mas não tenho controle sobre a maneira como a mídia me descreve ou fala de mim”, acrescentou. “O que entendi agora, e isso é importante para todos os treinadores do mundo, é que as redes sociais, ou a mídia em geral, podem ditar a opinião pública sobre a qualidade de um jogador ou de um técnico. Isso não é novidade, claro, mas a maior lição da minha passagem pelo Chelsea é saber que elas também são capazes de construir toda a narrativa em torno da trajetória de um clube.”