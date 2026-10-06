"Não sou um jogador comum": Cristiano Ronaldo se desculpa e pede à Federação Portuguesa que o puna

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, pediu desculpas aos companheiros e ao povo português após deixar a concentração da equipe antes da partida contra a Dinamarca pela Liga das Nações da Europa, exigindo a aplicação de punições contra ele.

Ronaldo surpreendeu a todos e deixou a concentração da seleção portuguesa 24 horas antes da partida que ocorreu na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, em Copenhague.

A atitude de Ronaldo veio em protesto a declarações feitas por seu técnico Jorge Jesus na coletiva de imprensa, nas quais ele reforçou sua autoridade total na escolha da escalação e na tomada de decisões técnicas.

O craque desfalcou as partidas contra Dinamarca e Noruega na terceira e quarta rodadas da fase de grupos, enquanto se espalharam notícias sobre seu desejo de se aposentar do futebol internacional.

Ronaldo pede punição severa contra si mesmo

Mas Ronaldo revelou, em comunicado publicado pelo jornal "A Bola", seu pedido de desculpas e exigiu a aplicação da punição apropriada contra ele.

O jogador de 41 anos disse: "Devo um pedido de desculpas aos meus companheiros por ter deixado a concentração. Apesar da total falta de confiança que demonstrei em relação ao treinador, como qualquer pessoa que esteve presente nessas conversas pode atestar, eu não deveria ter feito isso. A responsabilidade recai apenas sobre mim".

E acrescentou: "Peço desculpas mais uma vez ao povo português, mas o descumprimento das promessas (por parte de Jesus) deixou uma marca profunda em mim. Senti que, a partir daquele momento, minha presença só iria prejudicar a seleção, e por isso fiz o que sempre disse que faria se não me sentisse útil: juntei minhas coisas e fui embora".

O craque prosseguiu: "A Federação Portuguesa deve avaliar minhas atitudes e impor as punições correspondentes. E considero que a punição não deve ser abrandada. Não sou um jogador comum; sou o capitão da equipe, e isso representa um agravante".

E concluiu a esse respeito dizendo: "Já pedi desculpas, mas sei que as atitudes devem ter consequências. E todos que trabalham no futebol, como eu, sabem que, independentemente da posição de cada um, as regras são as mesmas para todos".

A suspensão pode chegar a 6 meses

De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo pode ser suspenso por um período que varia entre um e seis meses, além de uma multa financeira, caso sua saída da concentração seja considerada injustificada.

O regulamento estabelece que "qualquer jogador que, após ser convocado legalmente, se retire sem justificativa ou não compareça a um treino, partida ou qualquer atividade das seleções nacionais ou ligada à representação esportiva da Federação Portuguesa de Futebol ou de Portugal, será punido com suspensão por um período que varia entre um e seis meses, além disso, se o jogador for profissional, com uma multa que varia entre 5 e 10 unidades de conta".

De acordo com o valor da unidade de conta fixado em 102 euros, a possível multa financeira varia entre cerca de 500 e 1.000 euros.