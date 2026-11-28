Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, pediu paciência antes da viagem ao norte de Londres para um confronto decisivo com o Arsenal, líder da Premier League. O italiano considera injusto comparar seu elenco, ainda em transformação, com a estabilidade do projeto de Mikel Arteta no Emirates.

Publicidade

Queda de rendimento do City provoca comparações indesejadas

O Manchester City viaja para enfrentar o atual campeão Arsenal seis pontos atrás do líder da Premier League após uma forte queda de rendimento . Depois de liderar a tabela no início da temporada, o City está há quatro jogos sem vencer no campeonato e conquistou apenas duas vitórias nas últimas sete partidas em todas as competições.

A sequência ruim provocou comparações entre os rivais pelo título antes do confronto de domingo. No entanto, o City passa por uma reconstrução após a saída de Pep Guardiola, enquanto Mikel Arteta dedicou sete anos à construção de um projeto estável no norte de Londres.

Maresca pede paciência durante a transição do City

Ao definir o confronto como “quatro meses contra sete anos”, Maresca argumentou que o bom início do City havia encoberto a realidade da reconstrução. Antes da viagem ao norte de Londres, ele contestou as comparações com a estabilidade do projeto do Arsenal.

“Lideramos o campeonato por dois meses e meio, até 1º de novembro. Agora não estamos mais na liderança e todos fazem comparações”, disse Maresca. “Para mim, são sete anos juntos contra quatro meses juntos, então não dá para comparar. Entendo que todos estejam tentando fazer isso, mas, do meu ponto de vista, está tudo claro.”

Publicidade Publicidade

Ao comentar a recente queda de rendimento, acrescentou: “É muito fácil entender o motivo, porque estamos juntos há quatro meses. Uma transição exige tempo. Provavelmente, porque vencemos sete jogos seguidos, oito contando a Champions League, todos acharam que não havia transição.

Tópicos relacionados

“Já disse muitas vezes: não sou mágico. Há uma transição, isso é normal. Temos oito ou nove jogadores novos, o técnico é novo, então é preciso tempo. Dá para ver como a transição é complicada em outros clubes. Para mim, é completamente normal. Estou completamente tranquilo, sem pânico algum, embora entenda que precisamos vencer jogos, porque esse é o nosso trabalho. Para mim, tudo isso é normal.”

Técnico minimiza frustração de Haaland e evita falar em título

Maresca também minimizou a preocupação com Erling Haaland depois que o atacante afirmou que “é preciso questionar tudo” após o empate com o Napoli pela Champions League no meio da semana. “É normal que os resultados afetem o estado de espírito, por isso precisamos vencer jogos”, disse Maresca. “Não vejo nenhum problema com Erling. Erling é um vencedor. É normal que ele não fique feliz quando não vencemos. Não é só Erling, todos ficam assim. Não se esqueçam de que, três semanas atrás, ele estava dançando em campo.”

Publicidade

Ao priorizar o progresso a longo prazo em vez de falar em título tão cedo, o italiano acrescentou: “O presente é importante, mas o futuro é muito mais importante para melhorar e construir algo com o time. A posição em que podemos estar no domingo à noite, se vencermos, perdermos ou empatarmos, é importante, mas a temporada é longa.

“Vamos ver onde estaremos em fevereiro e março. A partir daí, poderemos definir as metas. Agora, acho inútil falar de objetivos ou de onde podemos chegar ao fim da temporada.”

Publicidade

Ele observou, porém, que a viagem de domingo para enfrentar o campeão colocará à prova a personalidade do elenco. “É preciso mostrar personalidade”, continuou. “Por isso, também é um bom jogo para vermos como estamos nesse aspecto e, a partir daí, tentar entender a situação.”

Duelo com o Arsenal será termômetro para a personalidade do City

Embora Maresca vá esperar até fevereiro ou março para definir metas concretas, a viagem de domingo para enfrentar o Arsenal será um teste imediato da capacidade de reação do City. Encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato contra o time campeão de Arteta melhoraria o clima após o frustrante empate europeu no meio da semana e mostraria que a equipe reconstruída por Maresca consegue lidar com confrontos decisivos na disputa pelo título.