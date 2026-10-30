"Não sou inferior a Courtois": o segredo oculto por trás da permanência de Lunin no Real Madrid

Apesar do grande papel desempenhado por Andriy Lunin na vitória do Real Madrid no Clássico, depois de ter sido um dos principais responsáveis pelo triunfo sobre o Barcelona, o goleiro ucraniano não seguirá protegendo o gol da equipe, já que voltará ao banco de reservas na partida contra o Racing Santander.

Essa situação reflete um paradoxo que Lunin vive há bastante tempo, pois, por mais alto que seja o nível de seu brilho, a presença de Thibaut Courtois continua sendo um obstáculo para que ele tenha a chance de atuar com regularidade, diante do prestígio de que desfruta o goleiro belga por ser considerado o melhor do mundo, e talvez da história do futebol.

E, apesar de não ter um lugar como titular na escalação, Lunin prova, cada vez que recebe a oportunidade, que é um goleiro em quem se pode confiar.

Segundo o jornal espanhol "As", o ucraniano fez uma apresentação de destaque diante do Barcelona, na qual defendeu 6 finalizações, tendo como principal delas o afastamento de uma cabeçada de Gerard Martín, além de ter mantido a calma e demonstrado grande experiência durante toda a partida.

E esse brilho não foi apenas uma aparição passageira, mas veio como extensão de uma personalidade forte e de uma reputação que Lunin conquistou graças ao seu nível, algo que também é confirmado por seus números diante do Barcelona, depois de ter conquistado 4 vitórias em 5 partidas de Clássico.

É raro que um goleiro que passa a maior parte do tempo no banco de reservas consiga oferecer um impacto tão grande apenas ao ser convocado para atuar, mas Lunin se diferencia da imagem habitual do goleiro reserva.

Um dos segredos de seu sucesso está em sua grande autoconfiança e na firme crença em suas capacidades, qualidades que aparecem com clareza dentro do vestiário do Real Madrid, onde ele é muito valorizado por causa de sua personalidade.

Lunin não se enxerga como inferior a Courtois, assim como não permite que a natureza de seu papel ou as circunstâncias de sua participação afetem a confiança em seu potencial.

Essa mentalidade também se reflete em seu estilo de vida e em seu trabalho diário, pois Lunin combina sua natureza reservada com o interesse constante em acompanhar a guerra na Ucrânia, além de um senso de humor que adquiriu um caráter cada vez mais espanhol.

O goleiro ucraniano é um dos jogadores mais dedicados ao trabalho e ao treinamento, a ponto de sua paixão pelos treinos levar as pessoas mais próximas a, por vezes, pedirem que ele tire um tempo de descanso.

Lunin não deixa nenhum detalhe de sua carreira ao acaso, pois pede constantemente vídeos analíticos de suas intervenções durante as partidas e se dedica a programas de treinamento individual dentro de casa.

Seu interesse pelo treinamento se estende ao jardim de sua casa, onde simula situações de jogo e pede a familiares e amigos que façam o papel de adversários para ajudá-lo a desenvolver seu nível.

No aspecto técnico, Lunin construiu uma relação baseada na confiança total com Luis Llopis, que foi o treinador de goleiros do Real Madrid até a temporada atual, e conseguiu formar também uma boa relação com Nuno Santos, o treinador que José Mourinho trouxe para assumir essa função.

O abraço que Mourinho fez questão de dar ao goleiro ucraniano, depois de ele ter sido carregado nos ombros pelos companheiros após a partida contra o Barcelona, também refletiu o tamanho do apreço de que ele desfruta dentro do vestiário.

Com o passar dos anos, Lunin superou muitas das dúvidas que o acompanhavam por causa de seu afastamento da escalação titular, e também deixou de ser afetado pelas vozes que o levavam a sentir-se apenas como uma segunda opção.

E, apesar de receber constantemente propostas para sair, ele não esteve longe de deixar o Real Madrid nos verões de 2024 e 2025, depois de ter demonstrado disposição para viver uma nova experiência, mas as ofertas que chegaram a ele não foram convincentes o suficiente para dar esse passo.

Apoio decisivo

As pessoas ao redor de Lunin tiveram um papel na discussão sobre seu futuro, pois, em alguns períodos, pediram a ele que mudasse de ambiente e buscasse um clube que lhe desse uma chance maior de atuar, e essas exigências chegaram, por vezes, ao ponto de insistir na saída.

Mas o goleiro ucraniano optou por preservar sua estabilidade em Madri, preferindo o prestígio que conseguiu conquistar dentro da cidade esportiva de Valdebebas a viver uma nova experiência.

Jorge Mendes, agente de Lunin e responsável pela gestão de sua carreira, também contribuiu para pender a balança a favor da permanência, pois fez questão de afastá-lo de decisões precipitadas.

E, sempre que Mendes levava alguma oferta aos altos dirigentes do Real Madrid, a resposta vinha com uma recusa, o que o levava a tranquilizar o goleiro ucraniano e a incentivá-lo a prosseguir sua trajetória com o clube.

A postura de Mendes não era desligada da própria visão do Real Madrid, pois o clube merengue sempre demonstrou grande apreço por Lunin e nunca pensou em abrir mão de seus serviços, por considerá-lo a melhor opção para substituir Courtois.

E a grave lesão do goleiro belga durante a temporada 2023-2024 veio para dar a Lunin a chance de provar seu valor de forma prática, depois de as preocupações dentro do clube se transformarem em um verdadeiro teste para a capacidade do goleiro ucraniano de assumir a responsabilidade.

Durante aquele período, Lunin teve um papel decisivo na conquista da dobradinha do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, confirmando que merecia a confiança do clube.

Nesse sentido, a renovação de seu contrato até 2030 não foi apenas um passo administrativo, mas veio como expressão da confiança mútua entre as duas partes; pois Lunin acredita em suas capacidades e não duvida de seu potencial apesar da presença de Courtois, e o Real Madrid, por sua vez, se mantém fiel a ele e confia em seu valor.