“Não sou especial” – Jorginho nega ser o favorito de Sarri no Chelsea

O meio-campista falou também sobre as críticas que vem recebendo dos torcedores nesta temporada

Se o técnico Maurizio Sarri vinha sofrendo uma pressão quase insustentável no comando do Chelsea, dentro do gramado todo o descontentamento da torcida londrina vinha sendo direcionado a Jorginho. E o motivo é simples: o ítalo-brasileiro é o símbolo do modelo de jogo que o treinador busca implantar no Stamford Bridge.

E se é verdade que nos últimos dias a pressão diminuiu um pouco, graças a uma boa sequência de vitórias após a derrota nos pênaltis, para o Manchester City, na decisão da Carabao Cup. Desde então, os Blues somaram vitórias em derbys contra Tottenham e Fulham (inclusive com gol de Jorginho, que teve seu nome cantado pelos torcedores) e atestaram o momento de recuperação com os 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, nas oitavas de final da Europa League.

Ainda assim, Jorginho ainda tem um caminho até reconquistar os torcedores do Chelsea – após um início excelente de temporada. Ciente disso, o meio-campista garante que não é o preferido de Maurizio Sarri, com quem trabalhou com sucesso pelo Napoli em anos anteriores.

“Eu não sou especial. Sou um jogador normal, como todos os outros. Eu não quero ser especial. Ser igual a todos os demais é bom... não, na verdade é perfeito”, afirmou em entrevista ao Guardian. “Os fãs podem ter as suas opiniões, serem torcedores e pensar como quiserem”, destacou. “Também é algo que me dá força para trabalhar mais para mudar a opinião deles sobre mim. Mesmo que eles achem que eu seja o cara do Sarri, eu quero mostrar para eles por que o Sarri gosta de mim, que eu sou um bom jogador e que eles estão errados com essa atitude comigo”.

Jorginho e Sarri, juntos no Napoli (Foto: Getty Images)

Uma das principais reclamações da torcida está no posicionamento de Jorginho, centralizado à frente da zaga para melhorar a saída de bola. O ponto de discordância para alguns é que o francês N’Golo Kanté, um dos melhores volantes de combate da atualidade, fica deslocado para uma função mais ofensiva.

“Eu respeito a opinião deles, escuto, fico calmo e trabalho duro, tentando melhorar. Eu já sabia que seria um grande desafio aqui. Sabia que seria muito duro, então estou confortável com isso e estou aprendendo com os meus erros”, seguiu, ainda falando sobre as críticas dos torcedores.

“Cabe a mim fazer melhor, mesmo quando estou pressionado pela marcação, mas acredito que o futebol do Sarri pode funcionar na Inglaterra. É um estilo de jogo altamente organizado, que pode ser desfrutado pelos torcedores. Um estilo que requer muita posse de bola e nos permita controlar e vencer jogos. É normal que demore um tempo para que todos aprendam o que devem fazer. O Pep Guardiola também teve problemas em seu primeiro ano, então por que o Sarri não pode ter problemas também”.

(Foto: Getty Images)

“Eu tenho uma relação completamente normal com o Sarri. Eu não saio para jantar com ele, não vou para a sua casa. O nosso trabalho é muito profissional: ele fala e explica o que quer que eu faça, e eu tento implementar em campo o que ele deseja. Sou apenas um jogador que pode ajuda-lo a fazer as coisas que ele quer ver o seu time fazendo. Ele grita comigo quando eu faço coisas erradas, assim como ele faz com todos. Eu com certeza não me considero o garoto de ouro dele”.

“Eu lido com essa pressão como um adulto, e estou melhor preparado para isso. No final das contas, todos os torcedores querem que o seu time vença e que os jogadores se doem ao máximo. Então, se você pensar afundo, é deixar tudo no campo e conquistar bons resultados. Estes são os ingredientes para ter certeza de que você será querido”.