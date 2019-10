"Não sou como Cristiano Ronaldo ou Messi": Son diz curtir distância da fama

Jogador sul-coreano se tornou um dos favoritos dos fãs do Tottenham. No entanto, nem sempre tem o reconhecimento que merece pelo clube

Heung-min Son está feliz em continuar sendo um herói desconhecido no , com o sul-coreano ansioso para ressaltar que não deseja atenção como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Os craques de e se dividem sob os holofotes mais brilhantes, com o desejo de serem os melhores e mais reconhecidos em todo o mundo.

Son, por outro lado, prefere cuidar de seus negócios de maneira mais discreta, com seu valor reconhecido por quem escolhe e joga ao lado dele todas as semanas nos Spurs.

Isso é suficiente para o atacante de 27 anos, que se tornou uma peça essencial nos planos de Mauricio Pochettino no norte de Londres, sem nunca receber um faturamento como um dos melhores atletas do planeta.

Questionado se a falta de atenção o incomoda, Son disse à Goal e ao DAZN: “Não, de maneira alguma. Não sou como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Só posso fazer o meu melhor e tentar ajudar a equipe com isso. Se eu puder fazer isso, serei feliz”.

A vida na nem sempre foi tão simples para Son, com um período no final de sua campanha de estreia em 2015-16 que o jogador asiático mais caro do futebol mundial se perguntou se ele havia seguido o caminho certo na carreira.

“A Premier League é diferente. Não quero comparar isso com a , porque a Bundesliga tem ótima qualidade, mas na Premier League tudo corre mais rápido e é muito mais físico ”, acrescentou o ex-astro de Hamburgo e . "No começo joguei e também marquei alguns gols. Infelizmente, me machuquei e foi difícil encontrar uma conexão com a equipe novamente. Não recebi mais jogos e queria voltar para a porque me senti muito confortável lá. Mas o treinador sempre me incentivou. Ele era o treinador certo para mim nessa situação”.

Pressionando ainda mais suas conversas com Pochettino e querendo sair do Spurs, Son disse: “Eu disse que gostaria de deixar o clube, mas ele realmente queria que eu me saísse bem no Tottenham. Ele me deu nova autoconfiança. As conversas foram tão bem que, em algum momento, deixei de lado meus pensamentos de mudança”.

Ficar parado provou ser uma escolha sábia, com Son agora se aproximando de 200 jogos pelo Spurs, enquanto também perseguia grandes honras.

Ele acrescentou: “O que conta para as pessoas são títulos. Estivemos perto de ganhar um título com tanta frequência. Espero que finalmente chegue a hora".

O Tottenham chegou à final da Liga dos Campeões em 2018-19, apenas para derrotar o , e Son acredita que ainda há uma chance de que seus conquistadores europeus da última temporada possam ser perseguidos na Premier League, apesar de o time de Pochettino ter tropeçado para a partida. blocos.

Ele disse, com o Spurs já 10 pontos atrás do Reds após sete jogos: “O Liverpool certamente perderá pontos. Eu não diria que eles jogam em um nível diferente. Eu definitivamente não quero desistir. Há também 10 pontos para recuperar o atraso. Especialmente se você observar quantos jogos restam para jogar. Tudo pode acontecer".