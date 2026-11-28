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Mauricio Pochettino rejeitou a ideia de que tenha ficado “bonzinho demais” desde que assumiu o Manchester United. O treinador argentino afirmou que ainda tem a postura combativa que marcou sua passagem pelo Tottenham e avisou ao elenco que está disposto a ser firme e exigente para mudar a cultura em Carrington.

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Redknapp questiona a postura de Pochettino em Old Trafford

O ex-meia da seleção inglesa Jamie Redknapp iniciou o debate no The Overlap, ao lado de Tim Sherwood, ao afirmar que o treinador de 54 anos havia perdido a postura combativa que mostrou no Southampton e no Tottenham.

Sem que lhe perguntassem sobre o assunto na entrevista coletiva de sexta-feira, Pochettino defendeu seus métodos com firmeza. Ele chegou há uma semana, com o United na zona de rebaixamento da Premier League após um início ruim.

Pochettino distingue ser “bonzinho” de ser bom

Redknapp comparou a intensidade de Pochettino no passado com sua postura descontraída no United. “Quando vi Pochettino no Southampton e no Tottenham, tive a impressão de que ele tinha aquela garra argentina”, disse Redknapp. “Olho para ele agora e vejo que bate na mão de todo mundo, usa pulseiras, está com aquele cabelo. Acho que ficou bonzinho demais, acho mesmo.”

Pochettino rejeitou essa avaliação e afirmou que sua abordagem foi mal interpretada. “Não entendam mal as minhas palavras”, disse Pochettino. “Às vezes confundimos duas palavras que talvez tenham significados parecidos: bonzinho e bom.

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“Não sou bonzinho. Não sou bonzinho. Temos de ser bons. Isso é diferente”, insistiu. “Não sou bonzinho. Estou tentando ser bom. Sabemos quando precisamos cobrar, quando precisamos ser firmes e quando precisamos construir algo para melhorar o ambiente, as relações e tudo mais. São duas coisas diferentes.”

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“Acho que é fácil para nós, porque chegamos há uma semana”, disse Pochettino. “É fácil chegar aqui com toda a energia, ser positivo e tentar construir a confiança de que precisamos. Mas, para os jogadores, é claro que é muito difícil, porque não podemos nos afastar de todo o barulho em torno deste clube. Isso não acontece só neste clube. Acontece em todos os clubes que não estão tendo um bom desempenho. Por isso é tão difícil para os jogadores.”

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A carga de trabalho intensa até adiou um encontro com Sir Alex Ferguson, uma de suas referências como treinador. “Não tive a oportunidade”, acrescentou Pochettino. “Envio a ele toda a minha admiração e carinho e prometo que vou mandar uma mensagem. Olha, não é que eu não tenha nada a dizer. Passo 12, 13, 14 horas aqui no centro de treinamento e não tive tempo. Estamos totalmente concentrados em tentar oferecer tudo o que for necessário para começar a melhorar nosso desempenho.”

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