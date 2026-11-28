Mourinho relembra a evolução de Huijsen da Roma ao Real Madrid
O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, elogiou a crescente maturidade de Dean Huijsen no centro da defesa do time e refletiu sobre o quanto o jovem evoluiu desde que trabalharam juntos na AS Roma. Antes do confronto de sábado contra o Alaves, pela La Liga, Mourinho explicou como uma passagem difícil pela Inglaterra ajudou Huijsen a amadurecer antes do reencontro dos dois na Espanha.
“Quando Dean estava comigo na Roma, era um garoto e, como garoto, tinha um caminho a seguir. As dificuldades da Premier League o fizeram evoluir em muitos aspectos e, na minha visão de fora, ele não fez uma boa temporada no ano passado, mas o fato de já me conhecer ajudou a acelerar seu crescimento”, disse Mourinho. “Agora, é jovem em idade, mas um jogador muito mais maduro.”
“Não sou bonzinho demais com ele”
Mesmo depois de Huijsen reagir bem a ficar fora da Copa do Mundo, Mourinho ressaltou que evita elogiá-lo em excesso de propósito, para manter o zagueiro com os pés no chão e disposto a melhorar.
“Ele está evoluindo muito e lidou bem com a frustração de não ir à Copa do Mundo, encarando isso de forma positiva”, explicou Mourinho. “Não faço muitos elogios porque isso pode prejudicá-lo. A forma como ajo como técnico dele o ajuda porque não sou bonzinho demais com ele.”
Como Rudiger, Konate e Huijsen impulsionam o ataque do Real Madrid
Mourinho também destacou a influência dos companheiros de zaga mais experientes Antonio Rudiger e Ibrahima Konate, explicando como o entrosamento entre eles permite ao Real Madrid defender de forma agressiva e iniciar ataques mais à frente no campo.
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“Rudiger é um companheiro importante para ele, e o perfil de Konate também ajuda quando jogam juntos”, observou. “Defender bem também significa ajudar o time a melhorar ofensivamente. Quando você tem segurança atrás e uma linha defensiva mais adiantada, pode pressionar melhor, e os defensores vencem os duelos individuais.”
Mais um teste defensivo contra o Alaves em boa fase
Huijsen e a defesa do Real Madrid terão um teste difícil na noite de sábado contra um Alaves invicto há três jogos e liderado pelos atacantes Lucas Boye e Mariano, ex-Real Madrid, ambos com seis gols.
Em busca da 11ª vitória consecutiva em todas as competições, o Real Madrid terá de apresentar mais uma atuação defensiva segura no Santiago Bernabeu, como exige Mourinho.