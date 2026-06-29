"Não sou a pessoa certa"... Sami Al-Jaber se esquiva da missão da Federação Saudita!

Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, fez seu primeiro comentário sobre as notícias que o associavam à posse do cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, sucedendo a Yasser Al-Misehal, que anunciou sua renúncia na madrugada desta segunda-feira.

Al-Meshal deixou o cargo após uma grande revolta da torcida, devido à eliminação da seleção saudita na fase de grupos, com apenas dois pontos em três partidas, ficando em último lugar no Grupo 8. Leia os detalhes

A rede social “X” testemunhou vários apelos da torcida para que Sami Al-Jaber assumisse o cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, o que o levou a responder em declarações ao programa “Nadina”: “Não sei de onde vieram esses rumores, pois há muitas pessoas que poderiam desempenhar essa função melhor do que eu”.

E acrescentou: “Não sou a pessoa certa para essa função no momento. Ouço, assim como vocês, os rumores sobre me concederem a presidência da Federação Saudita, mas não sei mais nada a respeito disso”.

Sami Al-Jaber é considerado um dos nomes mais importantes da história do futebol saudita, pois possui uma visão cultural e ideias diferenciadas. Ele já atuou como técnico e presidente do Al-Hilal e participou de diversos cursos administrativos e técnicos em parceria com a Federação Internacional de Futebol (FIFA).