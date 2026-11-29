Compartilhar Siga GOAL no Google

A goleada de 5 a 0 do Barcelona sobre o Deportivo Alavés não foi apenas mais uma vitória ampla no currículo do time. Ela virou a ocasião para Hansi Flick enviar uma série de recados importantes. O treinador falou com franqueza sobre a mentalidade de seus jogadores e os motivos das dificuldades em alguns momentos da partida, além de revelar o que espera deles antes do aguardado confronto com o Atlético de Madrid, em uma semana que pode ter impacto importante na corrida pelo título de La Liga.

Publicidade

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador alemão abordou vários temas: a necessidade de entrar em campo com força desde o primeiro minuto, sua explicação sobre o desempenho ofensivo e o terceiro gol, sua posição sobre os gols sofridos e a derrota do Real Madrid, além dos elogios a Raphinha e de sua análise tática do próximo duelo contra o Atlético de Madrid.

Flick cobra uma mentalidade diferente

Flick mandou um recado claro sobre a necessidade de o Barcelona mostrar personalidade forte desde o início das partidas, principalmente depois de o time ter saído atrás no placar nos dois últimos jogos do Campeonato Espanhol. Segundo ele, o assunto foi discutido no vestiário.

"Temos que estar presentes em campo desde o primeiro segundo, e foi isso que fizemos bem hoje", afirmou.

Publicidade Publicidade

Ele, porém, não ignorou os minutos difíceis depois do gol de empate. Explicou que o time sofreu um pouco durante 5 ou 10 minutos, até retomar o controle, marcar o segundo gol e fazer uma partida excelente.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O treinador alemão destacou o terceiro gol, que, para ele, representa a forma como quer que o Barcelona jogue: circular a bola com calma entre os jogadores, depois inverter o lado da jogada e obrigar o adversário a se mexer, o que permite explorar os espaços disponíveis.

Ele acrescentou que sua equipe tem a qualidade necessária para dominar as partidas, mas precisa de mais seriedade em algumas situações e setores do campo. Ressaltou que só movimentar a bola não basta: é preciso movimentar também o adversário, para que surjam os espaços a serem explorados, algo que os jogadores executaram de forma brilhante no terceiro gol.

Publicidade

Flick se mostrou muito satisfeito com a atuação. Segundo ele, o Barcelona enfrentou algumas dificuldades no início, mas impôs seu domínio nos 80 minutos restantes e apresentou um nível que justificou a vitória.

A derrota do Real Madrid

Publicidade

Sobre os gols que o time continua sofrendo, ao ser perguntado se estava tão irritado quanto depois da partida anterior, Flick explicou que a situação desta vez era diferente. Ele elogiou o estádio do Deportivo La Coruña, o ambiente fantástico da torcida e a vontade dos donos da casa de fazer um grande jogo diante do Barcelona e de lhe causar problemas.

Reconheceu que sua equipe poderia ter defendido melhor no lance do gol, mas frisou que a avaliação da partida não deve se limitar a esse momento. Para ele, é preciso considerar também a reação dos jogadores e sua capacidade de retomar o controle, marcar o segundo gol e impor seu domínio no jogo.

Publicidade

Flick também negou que a derrota do Real Madrid no dia anterior tenha influenciado suas escolhas para a escalação titular. Garantiu que os resultados dos rivais não determinam suas decisões e que o Barcelona tem sempre a obrigação de vencer.

Alerta antes do duelo com o Atlético

Publicidade

Flick elogiou a atuação de Raphinha, autor de três gols, em uma cena que lembrou o hat-trick de Lionel Messi na última visita do Barcelona ao Riazor, oito anos atrás.

O treinador alemão classificou como loucura o que o brasileiro vem fazendo e revelou que conversou com ele depois da partida, em tom de brincadeira, sobre sua pressão constante e suas arrancadas intensas, perguntando por que ele não para de correr e de pressionar os adversários.

Publicidade

Ele afirmou que esse é o estilo e a mentalidade de Raphinha. Destacou que o jogador tem enorme vontade de marcar gols e sabe se posicionar nas zonas em que se torna perigoso, aproveitando a presença de companheiros capazes de lhe passar bem a bola. Por fim, ressaltou que ele vive um momento fantástico.

Flick também comentou o lance do primeiro gol, em que Dani Olmo quase marcou sem tocar na bola. Disse acreditar que o meio-campista espanhol a deixou passar de propósito, por ter decidido executar a jogada dessa forma, numa referência à sua inteligência e à sua capacidade de leitura de jogo.

Publicidade

Sobre o aguardado confronto com o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, Flick recusou-se a ver a vitória sobre o Deportivo La Coruña como garantia de que a superioridade vai se repetir. Ressaltou que a partida começará 0 a 0 e que o adversário tem um time forte, comandado por Diego Simeone, a quem chamou de treinador fantástico.

O treinador alemão demonstrou grande respeito pelo trabalho de Simeone. Considerou inacreditável que ele siga há tantos anos no comando do Atlético, mantendo a fome e a paixão para se dedicar ao time, embora tenha admitido que lidar com ele e enfrentar sua equipe nunca é fácil.

Publicidade

Flick definiu a semana atual como extremamente importante, com uma partida a cada três dias, mas manteve o princípio de se concentrar apenas no próximo jogo e só depois passar ao seguinte. Disse esperar que os jogadores não tenham se cansado de ouvir essa mensagem repetida.

Para encerrar, lembrou que o Barcelona está atualmente quatro pontos à frente do Atlético de Madrid, mas que a 14ª rodada ainda é muito cedo, com 24 partidas pela frente e muitos pontos em disputa. Assim, reforçou que o caminho até o título ainda é longo e que a vitória sobre o Deportivo deve ser apenas um passo em uma trajetória que ainda exige muito trabalho e concentração.