Fahd Al-Mufarraj, diretor da seleção saudita, fez declarações impactantes após a conquista do título da Copa do Golfo Arábico pela quarta vez na história da Arábia Saudita, esclarecendo que a conquista foi alcançada graças ao grande trabalho do grupo.

Al-Mufarraj havia imposto diversas medidas disciplinares, com destaque para a proibição do uso de celulares pelos astros sauditas após a meia-noite, além do afastamento de Musab Al-Juwayr no início da concentração.

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Al-Mufarraj disse, em declarações pela rede de canais "Al Kass" do Catar, após a conquista do título: "Sempre digo aos jogadores da seleção que não devem ser arrogantes, pois por mais alto que você chegue como jogador, você deve ser humilde e não ser soberbo".

E acrescentou: "Não somos uma seleção de um único astro, e a prova é a conquista do título e o espírito maravilhoso demonstrado por todos os jogadores. Agradeço a eles por tudo".

Alguns interpretaram as declarações de Fahd Al-Mufarraj como uma mensagem subliminar a Musab Al-Juwayr, especialmente porque a Federação Saudita de Futebol se recusou a mencionar o verdadeiro motivo da exclusão.

Vale lembrar que a seleção saudita conquistou o título da Copa do Golfo pela quarta vez na história ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0.