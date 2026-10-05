O goleiro da seleção do Benin, Marcel Dandjinou, afirmou que sua missão diante da Argentina será impedir os jogadores da equipe adversária de marcarem, incluindo Lionel Messi.

A seleção do Benin enfrenta a Argentina depois da meia-noite de amanhã, na partida de despedida histórica de Lionel Messi.

O goleiro da seleção do Benin, Marcel Dandjinou, começará a partida e terá a incumbência de defender os chutes de Messi e seus companheiros no estádio Monumental.

Marcel tem 28 anos e joga pelo clube Kruger United, na primeira divisão do Campeonato Sul-Africano.

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O jornal "Marca" conversou com ele quando havia chegado a Buenos Aires poucas horas antes, preparando-se para uma partida também histórica para o Benin. Um jogo cercado de muita polêmica por conta de alegações de falhas na preparação do Benin, devido à não disponibilização dos recursos necessários para isso.

Sobre as falhas que enfrentaram no hotel (falta de luz e água) e no treino, o goleiro respondeu: "Não enfrentamos nenhum problema. Estamos bem aqui em Buenos Aires. Por que você diz isso? A verdade é que tivemos boas condições".

E sobre o que representa jogar contra Lionel Messi, disse: "Para mim, esta partida não é como qualquer outra. Acho que é uma oportunidade que não se repete, porque é a última partida de Messi. É um jogo especial. Mas, olhem, estamos aqui pela Argentina e por Messi, mas não devemos esquecer que também representamos o nosso país".

E continuou: "Estamos aqui para defender o Benin. Isto é futebol: onze jogadores contra onze. Podemos vencer, ou empatar, ou eles podem vencer, mas é futebol. Não estamos aqui para sermos turistas na Argentina; estamos aqui para jogar e competir. Será um grande dia em nossas vidas".

E acrescentou: "Para mim, Messi é um dos ídolos do futebol. Crescemos assistindo a ele jogar. É um dos nossos jogadores favoritos. Poder jogar contra ele agora, no mesmo gramado, é algo inacreditável. Nunca imaginei que isso aconteceria, mas vai acontecer na terça-feira. Para mim, Leo é um ídolo, um verdadeiro ídolo".

O goleiro do Benin recebeu a seguinte pergunta: imagine que o último minuto chegou, e Messi ainda não marcou... então é marcado um pênalti para a Argentina, e Leo se posiciona diante de você. Você deixaria ele marcar por ser a última partida dele?

E Marcel respondeu: "Não, não. Sou goleiro, e minha missão é defender as bolas. Mesmo que seja o último minuto e um pênalti seja marcado, se Messi cobrar, vou tentar defender. É simples assim: é futebol. Sim, estamos aqui para celebrar Messi, mas ninguém nos pediu para dar um gol a ele. E, conhecendo Messi, não há necessidade de darmos nada a ele. Se ele quiser marcar, terá que dar o seu melhor para conseguir".

E sobre o fato de ter sido feito um sorteio para saber quem pediria a camisa a Leo, disse: "Se você perguntar a qualquer jogador do meu time, ele vai dizer que quer a camisa dele. Então seria ótimo se fizessem muitas camisas e dessem uma a cada jogador. Porque, se só um de nós for pedir a camisa, não acho que seja fácil: todos nós queremos uma".

E destacou: "Será uma grande honra para mim jogar, e essa lembrança ficará gravada na minha memória para sempre. Vou poder dizer ao longo da minha carreira: eu estive lá, na última partida de um ídolo, na última partida de Messi. É algo inacreditável".

E sobre o melhor jogador da história, e se é Messi, o goleiro disse: "Crescemos assistindo a Messi e Cristiano. Eles nos ensinaram muito sobre futebol. Competem há muito tempo. Para mim, Leo é um dos melhores jogadores deste esporte, aliás, é um dos seus reis".