Andoni Iraola, técnico do Liverpool, falou sobre a necessidade de reencontrar o ritmo das vitórias após sofrer duas derrotas consecutivas recentemente, destacando que compreende a irritação da torcida com o nível da equipe, durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, voltada para o confronto com o Crystal Palace no próximo domingo, pela décima rodada da Premier League.

Iraola segue irritado com a recente queda do Liverpool em casa diante do Arsenal por 1 a 0, e com o fato de Alexander Isak não ter recebido um pênalti nesse confronto, ressaltando a ausência de esclarecimentos oficiais ao dizer, segundo informou o site "Sky Sports": não recebemos nenhuma explicação, mas esse é o sistema em vigor, e nos limitaremos a esperar as conclusões da comissão de arbitragem exatamente como aconteceu após o último jogo contra o Brighton, do qual não saímos com nada. Acredito que teremos de esperar 10 dias antes que anunciem sua opinião".

O Liverpool sofre com a queda de resultados nas últimas partidas, com a derrota diante do Arsenal (1 a 0) no último domingo, e, em seguida, a derrota para o turco Fenerbahçe (3 a 2) na Liga dos Campeões da Europa na última quarta-feira. Assim, o Liverpool está atualmente na quinta colocação da Premier League, com 15 pontos e uma diferença de 9 pontos completos para o Arsenal, líder da competição.

O técnico do Liverpool enfatizou a necessidade de uma resposta rápida e de uma mudança de cenário após a recente queda de resultados, dizendo: "O desafio em um clube do tamanho do Liverpool é que, na semana passada, estávamos em uma sequência de vitórias incrível, tudo estava num bom lugar e todos de excelente humor, mas, depois de duas derrotas, tudo muda completamente, e essa é a realidade com a qual um clube da estatura do Liverpool deve lidar. Precisamos ter a reação necessária, pois vencer o Crystal Palace é uma necessidade urgente. Já passamos por situações parecidas contra o Bournemouth e até mesmo na partida contra o Brentford, e precisamos ir até lá para cumprir a missão e conquistar os pontos da partida".

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O treinador espanhol demonstrou satisfação com a convocação de Rio Ngumoha para a seleção inglesa, depois que Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anunciou a lista para a próxima data Fifa nesta sexta-feira, dizendo: "É uma notícia muito boa para o Rio e para nós também. Ele é sempre um perigo quando o colocamos em boas posições diante dos adversários, está em constante evolução e nos ajuda muito".

Sobre o aguardado confronto com o Crystal Palace, que está na 18ª colocação com 7 pontos, Iraola demonstrou grande respeito pelo adversário, dizendo: "Mesmo com a troca de treinador, há uma continuidade no estilo de jogo deles, e os jogadores estão totalmente acostumados ao que fazem. Assisti ao jogo deles na quinta-feira; lutaram até o fim com 10 jogadores e conseguiram o resultado nos últimos segundos (o empate com o Hoffenheim na Liga Europa por 1 a 1). É uma equipe que tem jogadores de alta qualidade e joga um bom futebol com a bola. Além disso, o estádio deles não é grande, então você sente a pressão rapidamente a partir de um arremesso lateral ou de uma bola longa, e há muitas situações dentro da área que exigem alta qualidade defensiva e ofensivamente".

Sobre a situação médica dos desfalques e a condição de Ryan Gravenberch, esclareceu: "A única dúvida que temos se resume ao Ryan Gravenberch, enquanto o restante dos jogadores permanece igual. A situação do Ryan está ligada a uma avaliação diária e depende do seu grau de tolerância à dor, e veremos se conseguimos lidar com a questão para que ele possa nos ajudar".

Sobre a pressão da torcida e a oscilação de resultados da equipe, o técnico do Liverpool afirmou: "Quando perdemos uma partida, todo mundo fica irritado, mas precisamos olhar as coisas de forma equilibrada e sabemos que o caminho tem altos e baixos. Precisamos superar este momento, pois desejamos apresentar grandes atuações e vencer sempre, mas isso não acontece o tempo todo. Estávamos em uma sequência positiva e depois perdemos duas partidas, então surgiram as dúvidas, e eu compreendo isso completamente; se eu fosse torcedor, faria a mesma coisa. Mas trabalhamos diariamente e sabemos o que fazemos, não somos tão ruins quanto a imagem que passamos hoje nem tão bons quanto parecíamos há uma semana, e o desafio está em manter a moral do grupo".

Sobre o excesso de espírito esportivo de sua equipe diante dos árbitros, Iraola concluiu suas declarações dizendo: "Somos um grupo honesto, até honesto demais em algumas ocasiões. O árbitro nos cumprimentou depois da partida e não sei se isso realmente me agradou. As coisas devem ser naturais, sem fingimento, e, quando reclamamos, a reclamação deve ser verdadeira. Somos uma equipe que quer pressionar e ser intensa, mas o equilíbrio nisso faz uma grande diferença. A posse de bola e a chegada à área ficam muito mais fáceis quando você está à frente no placar e encontra espaços, e foi isso que nos faltou recentemente, quando não mantivemos a nossa vantagem".