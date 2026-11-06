"Não somos tão ruins quanto parecemos": Iraola responde à fúria da torcida do Liverpool

Andoni Iraola, treinador do Liverpool, falou sobre a necessidade de recuperar o ritmo de vitórias após sofrer duas derrotas consecutivas recentemente, destacando que compreende a irritação da torcida com o nível da equipe, durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, voltada para o confronto contra o Crystal Palace no próximo domingo, pela décima rodada da Premier League.

Iraola segue irritado com a recente queda do Liverpool diante de sua torcida contra o Arsenal por 1 a 0, e com a não marcação de um pênalti a favor de Alexander Isak nesse jogo, ressaltando a ausência de esclarecimentos oficiais ao dizer, segundo o que foi noticiado pelo site "Sky Sports": não recebemos nenhuma explicação, mas é esse o sistema em vigor, e vamos nos limitar a esperar as conclusões da comissão de arbitragem exatamente como aconteceu após o último jogo contra o Brighton, do qual não tiramos nada. Acho que teremos de esperar 10 dias antes que anunciem sua opinião".

O Liverpool sofre com a queda de resultados nos últimos jogos, com a derrota para o Arsenal (1 a 0) no último domingo, e depois a derrota para o turco Fenerbahçe (3 a 2) na Liga dos Campeões da Europa na última quarta-feira. Assim, o Liverpool está atualmente na quinta posição da classificação da Premier League, com 15 pontos e uma diferença de 9 pontos completos para o líder Arsenal.

O treinador do Liverpool enfatizou a necessidade de uma resposta rápida e de mudar a situação após a recente queda nos resultados, dizendo: "O desafio em um clube do tamanho do Liverpool é que, na semana passada, estávamos vivendo uma sequência de vitórias maravilhosa, tudo estava em um bom lugar e todos estavam de ótimo humor, mas após duas derrotas tudo muda completamente, e essa é a realidade com a qual um clube do porte do Liverpool deve lidar. Precisamos ter a reação necessária, pois vencer o Crystal Palace é uma necessidade urgente. Já passamos por circunstâncias semelhantes contra o Bournemouth e até no jogo contra o Brentford, e precisamos ir até lá para cumprir a missão e somar os pontos da partida".

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O treinador espanhol demonstrou sua satisfação com a convocação de Rio Ngumoha para a seleção inglesa, depois que Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, anunciou a lista para a próxima data Fifa nesta sexta-feira, dizendo: "É uma notícia muito boa para o Rio e para nós também. Ele sempre representa um perigo quando o colocamos em boas situações diante dos adversários, está em constante evolução e nos ajuda muito".

Sobre o confronto esperado contra o Crystal Palace, que ocupa a 18ª posição com 7 pontos, Iraola demonstrou grande respeito pelo adversário, dizendo: "Mesmo com a troca de treinador, há uma continuidade no estilo de jogo deles, e os jogadores estão completamente acostumados com o que fazem. Assisti ao jogo deles na quinta-feira; lutaram até o fim com 10 jogadores e conseguiram o resultado nos últimos segundos (o empate com o Hoffenheim na Liga Europa por 1 a 1). É uma equipe que possui elementos de alta qualidade e joga um bom futebol com a bola. Além disso, o estádio deles não é grande, então você sente a pressão rapidamente a partir de um lateral ou de uma bola longa, e há muitas situações dentro da área que exigem alta qualidade defensiva e ofensiva".

Sobre a situação médica dos desfalques e o estado de Ryan Gravenberch, explicou: "A única dúvida que temos se resume a Ryan Gravenberch, enquanto o restante dos elementos permanece igual. A situação de Ryan está ligada a uma avaliação diária e depende do grau de tolerância dele à dor, e vamos ver se conseguimos administrar a situação para que ele esteja apto a nos ajudar".

Sobre a pressão da torcida e a oscilação dos resultados da equipe, o treinador do Liverpool afirmou: "Quando perdemos um jogo, todos ficam irritados, mas precisamos olhar as coisas com uma perspectiva equilibrada e saber que a trajetória tem altos e baixos. Precisamos superar esse momento; desejamos apresentar grandes atuações e vencer sempre, mas isso não acontece o tempo todo. Estávamos vivendo uma sequência positiva e depois perdemos dois jogos, então surgiram as dúvidas, e eu compreendo isso totalmente — se eu fosse torcedor, faria a mesma coisa. Mas trabalhamos diariamente e sabemos o que fazemos; não somos tão ruins quanto parecemos hoje, nem tão bons quanto parecíamos há uma semana, e o desafio está em manter a moral do grupo".

Sobre o excesso de espírito esportivo de sua equipe diante dos árbitros, Iraola encerrou suas declarações dizendo: "Somos um grupo honesto, até honesto demais às vezes. O árbitro nos cumprimentou após o jogo e não sei se isso realmente me agradou. As coisas devem ser naturais, sem simulação, e quando reclamamos, a reclamação deve ser genuína. Somos uma equipe que quer pressionar e ser agressiva, mas o equilíbrio nisso faz uma grande diferença. A posse de bola e a chegada à área ficam muito mais fáceis quando você está à frente no placar e encontra os espaços, e foi isso que nos faltou recentemente, quando não conseguimos manter nossa vantagem".