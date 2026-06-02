O FC Porto não é o único clube interessado em Mauro Júnior, segundo o Eindhovens Dagblad. O versátil jogador canhoto do PSV também está na lista do Como e do Real Betis.

Segundo o observador de clubes Rik Elfrink, o PSV terá um verão de transferências movimentado. Mauro é um dos jogadores mais cobiçados.

“Mauro já está sendo associado ao FC Porto, enquanto os nomes do Como, da Itália, e do Real Betis, da Espanha, também circulam nos bastidores”, começa Elfrink.

“Esses clubes da Liga dos Campeões também estariam interessados no brasileiro do PSV, que também pode contar com uma proposta do próprio PSV. No entanto, Mauro pode ser contratado por um valor relativamente baixo.”

Mauro tem contrato com o PSV por mais três temporadas, até meados de 2029. O clube de Eindhoven quer renovar seu contrato, para assim remover uma cláusula de rescisão.

Mauro (27) soma exatamente 200 partidas com a camisa do PSV. Nessa sequência, ele marcou nove gols e deu 31 assistências. Na última temporada, o jogador versátil teve grande participação no terceiro título nacional consecutivo.

Seu colega de equipe Joey Veerman também pode sair por um valor acordado. O PSV ainda aguarda os primeiros clubes interessados que se manifestem concretamente pelo jogador de Volendam.