Não só Lucas Digne, mas também duas estrelas mundiais receberam nota 2 após o jogo França x Espanha

As notas atribuídaspelo L’Équipe são implacáveis após a eliminação da França na Copa do Mundo de 2026. Os Bleus não tiveram chances na noite de terça-feira contra a Espanha, que venceu por 0 a 2 aparentemente sem esforço.

O maior e mais influente veículo de comunicação esportivo da França não mede palavras ao atribuir as notas. Lucas Digne, que após a Copa do Mundo vai se transferir do Aston Villa para o Paris Saint-Germain, recebeu nota 2.

“Com sua cabeçada descontrolada e a falta grosseira em Lamine Yamal, ele cometeu dois erros que levaram ao pênalti. Parecia ter se recuperado antes do intervalo, mas seu segundo tempo foi marcado por repetidas perdas de bola e sua substituição por Theo Hernández.”

Além de Digne, Ousmane Dembélé e Michael Olise são apontados como os maiores pontos negativos. “O vencedor da Bola de Ouro errou praticamente tudo. Conforme os minutos passavam, ele foi desaparecendo cada vez mais em campo até se tornar quase invisível. Uma enorme decepção.”

Olise é criticado principalmente por descuido. “Depois de ter tido um desempenho tão bom nas partidas anteriores, desta vez ele caiu em baixa e, logicamente, foi substituído por Rayan Cherki.”

Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé, assim como o técnico Didier Deschamps, receberam nota 3. Nenhum francês conseguiu passar com nota de aprovação.

A decepção também prevalece na RMC Sport. “O sonho americano chega a um fim abrupto. Mikel Oyarzabal e Pedro Porro esmagam uma França sem garra. Antes do jogo, já parecia uma final, mas não foi nem um pouco uma partida.”