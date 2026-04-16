Não só Kees Smit, mas também outros talentos holandeses podem sonhar com uma transferência de alto nível

Givairo Read foi o assunto do momento na Inglaterra, onde o futebol é muito apreciado. Segundo a Sky Sports, o Manchester City está considerando contratar o lateral-direito de 19 anos do Feyenoord no próximo verão.

O renovado interesse em Read foi até mesmo destacado ao vivo na televisão. O lateral-direito de Amsterdã deve proporcionar ao The Citizens mais opções para a posição de lateral-direito.

Atualmente, o meio-campista Matheus Nunes costuma ocupar essa posição. Apesar da lesão, Read está no topo da lista do Manchester City.

Essa notícia já era conhecida em novembro. No entanto, parece agora que o Manchester City vai realmente agir. É possível que surja uma disputa de transferência com o Bayern de Munique, que também está interessado.

O Feyenoord não vai deixar Read sair assim tão facilmente. O lateral-direito tem contrato em Roterdã até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, ele vale atualmente 25 milhões de euros, mas isso não será suficiente para convencê-lo a sair.

Duas transferências de peso?

É possível que Read e Kees Smit, um ano após a conquista conjunta do Euro Sub-19 com a Holanda, realizem transferências de alto nível.

Read disputou até agora cinquenta partidas oficiais pelo Feyenoord, enquanto Smit, um pouco mais velho, soma 74 jogos pelo AZ. Os dois grandes talentos holandeses são avaliados no mesmo valor de mercado.