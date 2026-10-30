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Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Não serei injusto com o Tottenham: Pedro Porro envia mensagem ao Real Madrid e ao Barcelona

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P. Porro
F. Valverde
D. Carvajal
Espanha

Fede Valverde é um monstro excepcional, e Carvajal é o melhor lateral-direito a jogar pelo Real

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Pedro Porro, lateral do Tottenham Hotspur, falou sobre seu futuro, além do sucesso conquistado pela seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026.

O jornal AS publicou as declarações de Porro, durante sua participação no programa El Larguero, na rádio Cadena SER.

Pedro Porro disse: "A possibilidade de o Real e o Barcelona terem interesse em me contratar? Resolvi a questão da renovação do meu contrato antes da Copa do Mundo, para poder me concentrar e ficar tranquilo".

E prosseguiu: "Há interesse, porque alguns clubes fazem sondagens para saber sua situação, mas não houve um interesse real. Além disso, eu não quis ouvir nenhuma proposta".

Destacou: "Se o Tottenham vai pedir uma quantia grande para abrir mão de mim? Com certeza, porque me valorizam como um dos melhores jogadores. E, no fim, é como tudo na vida: o melhor sempre custa mais caro".

Acrescentou: "Seria muito injusto eu falar de outros assuntos que não estejam ligados ao Spurs, porque, no fim das contas, estou vinculado a ele por contrato. E o respeito que me deram é mútuo entre nós. Sempre disse que gostaria de voltar à Espanha, porque é o meu país, e isso seria algo que me deixaria muito feliz".

Enfatizou: "Quanto ao time ao qual meu estilo de jogo se adapta melhor, eu me considero um jogador capaz de se adaptar a todos os times. Me adaptei à Premier League, o que não é fácil. Posso me adaptar a qualquer time, e vou deixar por aqui".

Sobre Ferran Torres, comentou: "Durante a Copa do Mundo, disse a ele duas ou três vezes que tivesse calma, porque as coisas voltam ao normal no futebol, e que sua chance acabaria chegando. E ele a aproveitou ao máximo".

Explicou: "Dani Carvajal é o melhor lateral direito que jogou pelo Real Madrid, com grande diferença para os outros. Também fiquei muito feliz quando ele me mandou uma mensagem antes da Copa do Mundo".

Ressaltou: "Fede Valverde na posição de lateral direito? Ele pode jogar em qualquer posição que você quiser. É um monstro, um jogador excepcional em todos os sentidos. Sou muito fã dele".

Destacou: "Na sua posição de origem, ele pode render muito mais. E, no momento, há poucos jogadores de meio-campo que possuem a capacidade dele. Aquela força física, aquela qualidade, a habilidade de chegar à área e marcar gols que ele tem".

E sobre a aposentadoria da seleção de Marcos Llorente, comentou: "Fiquei sabendo depois da comemoração. Cada um é livre para conduzir sua vida da maneira que lhe convém. E, no fim, ele também passou muitos anos competindo pela seleção espanhola. Isso me deixou um pouco chocado, porque ele ainda tem muito a oferecer. Você sente surpresa, mas respeita a decisão dele".

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