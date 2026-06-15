Não será Sipke Hulshoff, mas sim Giovanni van Bronckhorst quem assumirá oficialmente o cargo de técnico principal do Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst (51) será apresentado em breve como o novo técnico principal do Feyenoord, segundo informou Fabrizio Romano nesta segunda-feira. Sipke Hulshoff irá auxiliar o ícone do clube no De Kuip.

É muito provável que o Feyenoord opte por nomear Van Bronckhorst como técnico principal oficial, mas, na prática, ele atuará em dupla com Hulshoff.

Com sua nomeação oficial, Van Bronckhorst assumirá a responsabilidade final no Feyenoord e atuará como tal durante as coletivas de imprensa. Hulshoff tem significativamente menos experiência nessa área.

O Feyenoord quer apresentar Van Bronckhorst e Hulshoff rapidamente, para que eles já possam estar à frente do grupo no início da nova temporada.

De acordo com a ESPN, um contrato de duas temporadas já está pronto para Van Bronckhorst. A emissora da VriendenLoterij Eredivisie confirma que Hulshoff terá um papel de destaque na comissão técnica.

Para Van Bronckhorst, isso significa um retorno a um terreno familiar. Entre 2015 e 2019, ele já esteve no comando do Feyenoord.

Nesse período, Van Bronckhorst levou o Feyenoord ao título nacional de 2017, o primeiro em dezoito anos. Ele também conquistou com o clube duas vezes a Copa da KNVB e duas vezes a Taça Johan Cruijff.