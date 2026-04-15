Não será o Paris Saint-Germain, mas sim o Bayern de Munique que vai conquistar a Liga dos Campeões. Todos os dias, no Voetbalzone, apresentamos uma tese sobre os principais clubes holandeses. Além disso, equipes fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. Desta vez, abordamos os jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, programados para as noites de terça e quarta-feira. O Bayern venceu por 1 a 2 fora de casa contra o Real Madrid na última terça-feira. Será que consegue manter essa vantagem e até mesmo conquistar a Liga dos Campeões? Deixe sua opinião nos comentários!
O Bayern jogou na última terça-feira no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Rekordmeister foi superior durante a maior parte da partida, mas ainda assim sofreu um gol, o que mantém a disputa acirrada para a partida de volta.
Após chances criadas por Dayot Upamecano e Serge Gnabry, o placar foi aberto cinco minutos antes do intervalo. Após perda de bola de Vinícius Júnior e um bom passe de Gnabry, Luis Díaz, cara a cara com Andriy Lunin, chutou a bola com frieza, passando pelo goleiro.
Logo após o intervalo, Harry Kane dobrou o placar, depois que Aleksandar Pavlovic recuperou a bola no campo do Real Madrid e passou para Michael Olise. O francês, por sua vez, cruzou a bola para o atacante, que, da entrada da área, colocou a bola com precisão no canto inferior direito. Após o gol, o Real Madrid pressionou cada vez mais a meta de Manuel Neuer. Após um bom cruzamento de Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé conseguiu mandar a bola para o fundo da rede na segunda trave.
Para o Real, ainda não é impossível se classificar para as semifinais, embora a equipe do técnico Vincent Kompany pareça estável nesta temporada. O gigante alemão perdeu apenas duas vezes nesta temporada, em um total de 45 partidas. O ataque, em grande forma, esteve envolvido em nada menos que 141 gols nesta temporada.
Se o Der Rekordmeister conseguir avançar para a próxima fase, enfrentará o Paris Saint-Germain. Essa equipe venceu o Liverpool por 4 a 0 em duas partidas. Para a equipe de Luis Enrique, o Bayern não será o adversário desejado. Dos últimos cinco confrontos entre as duas equipes, o clube de Munique venceu quatro.
O vencedor da Liga dos Campeões da temporada 2019/20 é, para muitos, o grande favorito deste ano. Do outro lado do torneio está o Atlético de Madrid, após ter eliminado o FC Barcelona na noite de terça-feira (3 a 2 no total das duas partidas). O outro semifinalista será conhecido na noite de quarta-feira, quando o Arsenal enfrentar o Sporting de Lisboa no Emirates Stadium.
Além de ter grandes chances de conquistar a Liga dos Campeões, o clube alemão, recordista em títulos, pode se sagrar campeão nacional pela 35ª vez este ano. Se conseguir vencer o terceiro colocado, o VfB Stuttgart, no domingo, o Bayern será campeão da Bundesliga. A situação pode ficar ainda melhor para a equipe de Kompany se ela também conquistar a DFB-Pokal. Com isso, o famoso “triplo” pode ser conquistado.