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Michael Carrick descreveu a virada dramática do Manchester United sobre a Roma como uma “noite importante” para o clube, mas tratou de minimizar as sugestões de que a temporada da equipe tenha chegado a um ponto de virada definitivo. O United superou uma desvantagem de dois gols em Old Trafford e venceu por 3 a 2, encerrando uma sequência ruim de dez jogos sem vitória.

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Old Trafford é palco de um jogo eletrizante

O Manchester United perdia por dois gols para a Roma nos primeiros 17 minutos da partida de terça-feira à noite. Os donos da casa pareciam destinados a mais um resultado decepcionante antes de reagirem de forma impressionante e vencerem por 3 a 2.

O resultado encerrou uma sequência ruim de três derrotas consecutivas para a equipe da Premier League. Mais importante ainda, marcou sua primeira vitória nos últimos nove jogos e trouxe uma dose muito necessária de otimismo a uma campanha turbulenta.

Orgulho acima do alívio

Apesar da enorme pressão sobre seu cargo, Carrick afirmou que o apito final não lhe trouxe uma sensação de alívio pessoal. O técnico de 45 anos preferiu destacar a resistência e a força de sua equipe para reverter a desvantagem.

“Sinceramente, não”, respondeu Carrick ao ser perguntado se estava aliviado. “Não sei se isso é certo ou errado, normal ou não, mas não senti alívio. Fiquei sinceramente feliz pelos jogadores.”

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Ele elogiou o esforço necessário para garantir a vitória e destacou a determinação demonstrada em campo. “Eu podia sentir a vontade deles de fazer as coisas bem. Por isso, vê-los precisando se superar dessa forma, e por todos nós, sabe?”, acrescentou.

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Responsabilidade e pés no chão

O técnico do Manchester United reconheceu o peso das expectativas em Old Trafford e ressaltou a importância da vitória para o ânimo de todos. “Sinto essa responsabilidade, então ver todos experimentando aquela sensação que tanto buscamos... É por isso que estamos todos aqui”, explicou Carrick. “Naquele momento, eu realmente não estava pensando em mim, de jeito nenhum. Estava mais atento a todos e à sensação que podemos criar quando fazemos as coisas direito.”

Embora estivesse visivelmente orgulhoso da virada, Carrick tratou imediatamente de conter as expectativas. Ele se recusou a classificar a vitória como um ponto de virada definitivo para o clube.

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“Não vou me empolgar demais”, afirmou. “Acho que é uma noite importante. Mas precisamos avaliar a situação, manter a calma e nos preparar para outro grande jogo no fim de semana.”

Luta contra o rebaixamento na Premier League

Agora, o United precisa transformar esse impulso em estabilidade no campeonato nacional ao voltar a campo pela Premier League para enfrentar o Aston Villa antes da pausa internacional de novembro. A equipe de Carrick ocupa atualmente a 17ª posição na tabela, acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols.

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Conseguir um resultado positivo contra o Villa neste fim de semana é essencial para que o Manchester United se afaste das três últimas posições e comece a recuperar sua campanha na liga.