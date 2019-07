"Não sei se Griezmann vai para o Barcelona. Não estamos negociando", diz presidente do Atlético

Presidente da equipe espanhola ainda falou que caso o Barça tenha acertado com o jogador antes do prazo, haverá consequências

Enrique Cerezo, presidente do não confirmou que existe uma negociação entre e Atlético por Antoine Griezmann. Ao contrário, ele fez questão de ressaltar que o Atleti não está negociando com ninguém a venda do atacante espanhol.

"A verdade é que não sei o que vocês falam, Se já foi acertado haverá consequências. Não me pareceria normal, mas não sei se ele já fechou ou não e eu não sei se ele vai para o Barcelona ou não. Se esperarmos alguns dias, nós saberemos", falou Cerezo, que acrescentou que não "está negociando com ninguém".

Griezmann vive essa longa e extensa novela a respeito de sua saída do Atlético de Madrid. Ele anunciou sua decisão de sair do clube colchonero e o principal destino é o Barcelona.

Recentemente o Atlético anunciou a compra da promessa portuguesa João Félix e agora tenta montar a equipe para ser mais competitiva na próxima temporada de e da . Para isso, os colchoneros vislumbram a possibilidade de contar com o lateral do Barcelona, Nelson Semedo.

"Estamos tentanto montar uma grande equipe. Temos baixas esse ano e creio que neste momento estamos cobrindo essas baixas com jogadores de grande qualidade. Creio que faremos uma temporada magnífica", disse Cerezo.