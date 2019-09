"Não sei quanto tempo Messi ficará fora, mas não é grave", diz Valverde

Valverde torce para uma rápida recuperação de Messi; jogador sofreu estiramento na coxa

Ernesto Valverde, técnico do , ressaltou preocupação com a recuperação de Lionel Messi, porém ressaltou que a lesão do camisa 10 não é grave.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Não sei quanto tempo ele ficará fora. Esperamos que ele esteja com a equipe em breve. Mas não é grave, é um pequeno estiramento e veremos como essa situação se prolonga hoje e depois”, disse.

Messi, vale lembrar, se lesionou pela segunda vez em 2019-20 durante a partida contra o . Na ocasião, o Hermano tinha entrado em campo pela primeira vez como titular após se recuperar da contusão que o tirou do início da temporada com o Barcelona.

Mais artigos abaixo

Questionado a respeito da preparação física do clube, Valverde disse: "Eu nunca dou muita importância à preparação física, porque é uma maneira de influenciar a equipe. No futebol, como há tantas partidas seguidas, você deve se preparar rapidamente e limitar seus esforços. É verdade que estamos tendo contratempos, mais do que gostaríamos, porém não vou culpar a pré-temporada".

O Barcelona entra em campo neste sábado (28), contra o em partida válida pelo Campeonato ESpanhol.