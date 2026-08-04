O argentino Jorge Valdano, ex-diretor esportivo do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre o retorno do técnico português José Mourinho ao comando da equipe merengue, ressaltando que o tempo mudou a todos e que o que aconteceu no passado não necessariamente vai se repetir.

Em entrevista concedida ao jornal português "A Bola", nesta segunda-feira, Valdano falou com franqueza sobre o retorno de Mourinho ao Santiago Bernabéu após cerca de 15 anos da experiência que viveram juntos e que terminou de forma tensa, com a renúncia do argentino ao cargo de diretor esportivo em 2011.

Todos mudaram após 15 anos

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o "técnico especial" conseguir levar o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões desta vez, Valdano respondeu: "Passaram-se quase 15 anos: o futebol não é mais o mesmo, a sociedade não é mais a mesma, o Florentino não é mais o mesmo e, com certeza, Mourinho também não será. Então, vamos ver o que acontece".

As declarações de Valdano refletem uma visão realista sobre a evolução dos acontecimentos e das personalidades ao longo dos últimos anos, numa indicação de que a tensa experiência anterior entre ele e Mourinho não deve servir de parâmetro para julgar a nova fase.

Opções limitadas para Florentino

Sobre o tipo de técnico de que o Real Madrid precisa após a saída do treinador espanhol Xabi Alonso, que comandou a equipe nas últimas duas temporadas sem conquistar qualquer título, Valdano adotou uma postura neutra.

O argentino disse: "Florentino escolheu um tipo diferente de técnico, e a verdade é que as opções disponíveis para o Real Madrid são poucas. As opções estão diminuindo. Não sei qual é a utilidade do retorno de José Mourinho a essa responsabilidade; só o clube sabe".

As declarações de Valdano indicam que a decisão de contratar Mourinho veio em meio à limitação de opções disponíveis para o presidente do clube, Florentino Pérez, sobretudo após duas temporadas sem títulos que levaram a diretoria a buscar uma solução rápida e eficaz.

Não guardo rancor de ninguém

Ao encerrar sua fala, Valdano relembrou brevemente o tenso período de trabalho com Mourinho no Real Madrid entre 2010 e 2011, que terminou com sua renúncia ao cargo de diretor esportivo por causa das divergências com o treinador português quanto às atribuições e à gestão da equipe.

O argentino afirmou que superou todas aquelas divergências, dizendo: "Sou a pessoa que menos guarda rancor no mundo; as divergências não duram muito tempo para mim, e as supero com muita facilidade".