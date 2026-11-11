“Não sei o que vai acontecer”: Endrick fala abertamente sobre seu futuro no Real Madrid e sua relação com Jose Mourinho

Compartilhar Siga GOAL no Google

A jovem promessa do Real Madrid, Endrick, admitiu que seu futuro segue incerto às vésperas da janela de transferências de janeiro, após não ter atuado com regularidade no Santiago Bernabéu. O prodígio brasileiro, que teve uma passagem bem-sucedida por empréstimo pelo Lyon, segue focado em seu desenvolvimento enquanto lida com as pressões do futebol europeu de elite.

Publicidade

Incerteza sobre uma saída em janeiro

Endrick falou sobre as crescentes especulações em torno de seu futuro no Real Madrid e admitiu que não sabe onde estará jogando após a janela de transferências de janeiro. O atacante de 20 anos tem tido dificuldades para conseguir minutos em campo com regularidade na capital espanhola nesta temporada, o que alimentou rumores de uma possível saída temporária para ajudar em seu desenvolvimento. Apesar do espaço limitado em campo, ele segue como uma peça importante da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti na preparação para os amistosos contra Japão e Singapura.

“Não sei o que vai acontecer em janeiro, está tudo nas mãos de Deus”, disse o ex-jogador do Palmeiras, em declaração reproduzida pelo Lance. “E peço a Deus serenidade para poder fazer o melhor pela minha carreira. Acho que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Independentemente do que acontecer, vou continuar com os pés no chão para poder fazer o melhor, não pelo Endrick, mas pelo Endrick jogador.”

Pronto para brigar por seu espaço

Endrick reafirmou que gosta de viver na capital espanhola e garantiu estar completamente adaptado a Madri, mas deixou claro que fará “de tudo para impulsionar” sua carreira. O atacante não quer se desesperar com seu desenvolvimento e ressaltou que não precisa tomar medidas drásticas para alcançar o sucesso. Seu principal objetivo é simples: voltar a entrar em campo e jogar futebol.

“Não é que eu precise sair voando assim, me jogar de um penhasco, porque tenho só 20 anos. Preciso ver o que vai acontecer e só quero jogar. Só quero ser feliz, poder ajudar meus companheiros, marcar gols, dar assistências, como consegui fazer no Lyon”, afirmou.

Publicidade Publicidade

Relação com Jose Mourinho

Embora tenha tido poucos minutos em campo, Endrick elogiou bastante Jose Mourinho, que atualmente comanda a equipe no banco do Bernabéu. O brasileiro contou que o técnico português se interessa por seu bem-estar, o que o ajudou a se adaptar à vida em Madri. O jovem atacante valoriza a proximidade que Mourinho estabeleceu com ele e observou que as conversas entre os dois muitas vezes vão além de questões táticas ou do futebol.

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

“Mourinho é um cara em quem acredito muito, porque todos os dias ele vem me ver, conversa comigo, pergunta como estou, mas nunca é sobre futebol. É sempre sobre a minha vida, sobre como está minha vida pessoal. Valorizo muito isso porque ele é um dos primeiros treinadores que vem até mim, conversa comigo e me acolhe muito. Sou muito grato a ele por isso”, disse Endrick.

Em busca da felicidade de antes

O desejo de Endrick por mais minutos em campo é alimentado por experiências anteriores em que sentiu estar em sua melhor fase. Ele falou com carinho de sua passagem pelo Lyon e indicou que o ritmo proporcionado por jogar regularmente é essencial para seu bem-estar mental e seu desempenho. Para um jogador de sua qualidade, o banco de reservas é um ambiente pouco familiar e frustrante, o que o levou a falar abertamente sobre seu futuro. “Sem dúvida, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Foi o momento em que fui mais feliz”, comentou.