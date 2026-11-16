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O ponta da Bélgica Jeremy Doku admitiu que seu gol individual espetacular contra a Itália foi fruto de puro instinto. Doku brilhou na virada da equipe de Mark van Bommel, que conquistou uma vitória contundente por 4 a 1 em Bruxelas.

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Bélgica reage e goleia a Itália

A Bélgica garantiu o segundo lugar no Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre a Itália, em Bruxelas. Apesar de sair atrás após um gol de Pio Esposito logo no início, a equipe de Mark van Bommel reagiu de forma brilhante. Os gols de Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku e Diego Moreira viraram a partida e garantiram uma vaga nas quartas de final.

Doku explica golaço marcado por instinto

O grande momento da noite veio quando Doku passou por vários defensores antes de finalizar na saída de Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de Manchester City. Após a partida, o ponta, surpreendentemente autocrítico, admitiu que não conseguia explicar totalmente a jogada genial.

“Não sei o que aconteceu, foi instinto”, disse Doku à RTL.

“Não sei como fiz aquilo, preciso rever o lance, mas estou feliz por ter marcado.”

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Autocrítica apesar da atuação de destaque

Apesar da atuação brilhante e da comemoração do gol dedicada a Jesus, Doku manteve a exigência consigo mesmo ao avaliar a partida à VTM.

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“Não achei que joguei tão bem”, disse Doku. “Perdi a posse de bola muitas vezes de maneira boba. Marquei um gol e fiz algumas boas jogadas, mas posso jogar muito melhor do que hoje. Especialmente com todo o espaço que havia. Ainda assim, estou muito feliz pela equipe.”

De olho nas quartas de final

Com a equipe embalada, Doku acredita que a vitória convincente mostra que a Bélgica é capaz de enfrentar as principais seleções da Europa.

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“Reagimos; estamos marcando gols com facilidade. Precisamos continuar assim”, concluiu Doku.

“Vencemos e defendemos juntos. Temos um bom grupo, entre jogadores e comissão técnica, e podemos conquistar grandes coisas juntos.”