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Noni Madueke fez uma avaliação franca da atuação do Arsenal após o dramático empate por 2 a 2 com o Newcastle United no sábado. Apesar de marcar o gol de empate que preservou a vantagem da equipe na liderança da Premier League, o ponta se mostrou frustrado com uma desatenção que quase custou a partida ao time.

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Dois tempos distintos em St James' Park

O ponta Madueke, do Arsenal, demonstrou decepção com a incapacidade da equipe de manter seu domínio durante uma tarde frustrante em Tyneside. Líder da Premier League, o time parecia ter o controle total no primeiro tempo, mas acabou tendo de se contentar com um ponto depois que uma segunda etapa caótica mudou o rumo do jogo a favor do Newcastle.

Ao analisar a partida, Madueke falou à Sky Sports logo após o apito final. O jogador da seleção inglesa sugeriu que os visitantes talvez tenham se acomodado depois de um início dominante. “É justo dizer que foi um jogo de dois tempos”, explicou o ponta. “Acho que fomos excelentes no primeiro tempo e deveríamos ter ido para o intervalo com uma vantagem de pelo menos três gols. No fim, acho que o 2 a 2 é um resultado justo ”, acrescentou.

O empate em St James' Park encerra uma sequência de cinco vitórias consecutivas do time do norte de Londres na Premier League. Embora siga com uma vantagem confortável na liderança da tabela, seis pontos à frente do Brighton, segundo colocado, que visita o Hull no domingo e tem um jogo a menos, o Newcastle permanece em 12º lugar, com 13 pontos em 11 partidas.

Eze e Madueke comandam o ataque

Os visitantes começaram bem, e Eberechi Eze abriu o placar aos 33 minutos, após uma ótima jogada de Kai Havertz para tirar a bola de Lewis Hall. Madueke elogiou a contribuição do companheiro para o domínio tático inicial. “É incrível para ele. Fez uma ótima movimentação e finalizou muito bem. Ele nos deu o impulso inicial, e isso foi o ponto de partida para boa parte da força que tivemos no primeiro tempo”, observou.

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O rumo da partida mudou, porém, quando um erro incomum de Martin Odegaard permitiu a Harvey Barnes empatar, antes de Malick Thiaw colocar o Newcastle à frente. Com David Raya obrigado a sair por lesão, o Arsenal parecia vulnerável até Madueke resolver a situação a 12 minutos do fim. Sua finalização rasteira passou por uma área congestionada. Embora Lukas Hornicek possa achar que deveria ter defendido, o gol foi uma prova da persistência e da leitura tática de Madueke ao longo da tarde.

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Fidelidade ao plano tático

A frustração de Madueke se deveu principalmente a um período de 20 minutos após o intervalo em que o Arsenal perdeu o controle da partida. Depois de parecer imbatível nos primeiros 45 minutos, a equipe cometeu uma série de erros que permitiram ao Newcastle tomar a iniciativa. “No segundo tempo, ficamos abaixo do nosso padrão nos primeiros 20 minutos. Quando você dá confiança a essa torcida e a essa equipe, fica difícil”, admitiu Madueke.

O descumprimento das orientações táticas pelo Arsenal foi um tema recorrente na análise após a partida, que encerrou uma sequência de 21 jogos da Premier League sem empates desde o 2 a 2 com o Wolves, em fevereiro. Madueke foi direto ao falar da perda de concentração da equipe e sugeriu que a tranquilidade do primeiro tempo pode ter jogado contra ela. “Você sabe o que esperar do Newcastle em casa. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, não seguimos nossos próprios princípios. Não sei se ficamos relaxados demais depois da nossa atuação no primeiro tempo”, confessou o ponta.

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Evolução individual e confiança do treinador

Para Madueke, o gol foi resultado de orientações específicas de Mikel Arteta sobre seu posicionamento e sua movimentação no terço final do campo. O ponta revelou que tem trabalhado de perto com a comissão técnica para melhorar sua antecipação. “O treinador tem insistido para que eu me antecipe às jogadas. Apostei no lance e tentei não ficar impedido. Quando recebi a bola com aquele espaço, sabia que tinha de marcar”, explicou.

Apesar da frustração coletiva pelos pontos perdidos, Madueke segue otimista quanto à própria evolução e ao seu papel no elenco. Ele sente que atravessa um bom momento em seu desenvolvimento, embora reconheça que ainda precisa trabalhar para atingir todo o seu potencial. “Estou me sentindo bem. Ainda há coisas que posso melhorar, mas sinto a confiança do meu treinador e dos meus companheiros”, concluiu o ponta.