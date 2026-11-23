Técnico argentino supera lenda do clube
Simeone conquistou sua 345ª vitória em La Liga em apenas 567 partidas, precisando de 189 jogos a menos do que Aragones para chegar a 344 vitórias antes de seu último triunfo, em 2004. Gols de Alex Baena e Johnny Cardoso deram o controle da partida ao Atlético antes do intervalo, ambos com assistências de Julian Alvarez. Alejandro Grimaldo ampliou de pênalti no fim, depois que Djene Dakonam foi expulso, após revisão do VAR, por cometer falta em Alexander Sorloth.
Simeone rejeita rótulo de defensivo
Ao falar sobre a marca depois da partida, Simeone admitiu que a conquista significava muito para ele: "Isso me deixa feliz. Não costumo encontrar muitas coisas que me deixem feliz, mas há uma quantidade incrível de trabalho por trás disso."
Apesar de ter mudado consideravelmente o estilo do Atlético desde sua chegada, em 2011, o técnico ainda ouve as mesmas provocações sobre suas táticas. Ao comentar as críticas ao canal de televisão espanhol Movistar, acrescentou: "Há também as críticas constantes que enfrentamos. Não dou muita importância a elas, mas presto atenção.
"Existe essa narrativa de que somos um time defensivo, como se jogássemos sempre apenas para defender. Não se vencem 345 jogos só defendendo. Isso é possível?"
Longevidade marca trajetória notável no Atlético
Ao assumir um clube em dificuldades há quase 15 anos, Simeone transformou o Atlético na terceira força consolidada do futebol espanhol, desafiando Real Madrid e Barcelona e conquistando oito títulos. Embora técnicos rivais possam ter percentuais de vitórias maiores ou mais troféus, poucos igualam sua resistência e regularidade no mais alto nível.
Nem mesmo as derrotas em duas finais da Champions League para o Real, as marcas mais dolorosas de sua passagem, uma nos pênaltis e outra na prorrogação após um gol de empate nos acréscimos, conseguiram tirá-lo do caminho. O estrategista, que costuma vestir preto, manteve a mesma intensidade à beira do campo e, 22 anos depois de Aragones estabelecer o recorde histórico, fez a marca passar de uma lenda do Atlético para outra.
Atlético persegue os líderes de La Liga
O resultado de domingo representou a oitava vitória em nove jogos pela liga e levou o Atlético aos 31 pontos, apenas dois atrás do Real e cinco abaixo do líder Barcelona. Com Baena, Alvarez e Cardoso entrosados, o time de Simeone ganhou embalo para a sequência de jogos do inverno. Manter essa eficiência ofensiva será fundamental para transformar outra boa fase em uma disputa real pelo título.