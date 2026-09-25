"Vai continuar sendo um mal-entendido por mais 100 anos que os espectadores esperem que a bola seja colocada para fora", disse Klopp à RTL. O contexto: o centroavante holandês Brian Brobbey caiu no gramado sentindo dores, mas a equipe alemã seguiu jogando e, apesar da inferioridade numérica da Oranje, optou por não mandar a bola para fora. No fim da jogada, saiu o gol do 1 a 0 marcado por Felix Nmecha aos 32 minutos.

"Mas os jogadores são orientados justamente a continuar jogando", explicou Klopp, afirmando que não se tratou de falta de fair play o fato de seu capitão Joshua Kimmich e companhia terem seguido em frente de forma consequente. Seu equivalente, o novo técnico da seleção holandesa Xavi, por outro lado viu no lance "uma mistura" de esperteza e falta de fair play por parte da equipe da DFB.

Ele também colocou o árbitro, seu compatriota espanhol Alejandro Jose Hernandez Hernandez, na discussão: "O árbitro já estava com o apito na boca e alguns dos nossos jogadores pararam de jogar por causa disso", criticou Xavi, mas ao mesmo tempo ressaltou: "Também não foi uma grande coisa."

O ex-árbitro Manuel Gräfe, por sua vez, concordou com Klopp. "Do ponto de vista da regra, está tudo correto. Só em caso de lesões na cabeça ou lesões graves o jogo deve ser interrompido", explicou ao jornal Bild ao analisar o lance: "Em um amistoso, certamente a bola teria sido colocada para fora, mas é uma partida oficial. Os holandeses ficaram por um instante sem total concentração. A equipe da DFB aproveitou isso com inteligência. Não se faz amigos assim, mas isso é esporte profissional. Muita gente teria continuado jogando. No fim das contas, o jogador lá atrás nem teve impacto. Foi um erro dos holandeses não seguirem jogando com concentração."

O ex-jogador da seleção holandesa Rafael van der Vaart viu o caso de forma mais drástica e chamou a continuidade da jogada por parte da Alemanha de "antidesportiva" na emissora NOS. Kimmich, por outro lado, avaliou friamente: "Continuamos jogando com toda a razão." Eventualmente interromper a partida teria sido tarefa do árbitro, disse o astro do Bayern, "e eu não ouvi nenhum apito."

À acusação do capitão da Oranje, Virgil van Dijk, de que seguir jogando por parte da equipe alemã tinha sido uma vergonha, Kimmich rebateu com firmeza: "Acho que essa não é uma resposta refletida da parte dele."

Seleção da DFB: o que aconteceu com Kai Havertz e Jamal Musiala?

Pouco antes do gol de abertura de Nmecha, Klopp precisou tirar de campo mais cedo Kai Havertz, que sentiu a parte posterior da coxa. Jamal Musiala, que inicialmente deveria estar na equipe titular, nem sequer pôde entrar em campo após problemas musculares no aquecimento: "Os dois estão fazendo ressonância magnética, espero que ainda hoje à noite tenhamos um diagnóstico", disse o novo técnico da seleção após o apito final sobre os dois lesionados, e não acreditava que poderia contar novamente com a dupla no próximo jogo, contra a Grécia, no domingo: "Espero que não seja nada grave. Para nós, eles provavelmente estão fora, mas espero que depois disso estejam rapidamente à disposição de novo."

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A vantagem apertada da Alemanha durou até pouco antes do fim, mas nos acréscimos a Holanda conseguiu enfim o empate merecido com Cody Gakpo. O reserva Ruben van Bommel, filho do ex-astro do Bayern Mark van Bommel, deu a bela assistência com um cruzamento maravilhoso de trivela. "Perguntei ao pequeno van Bommel de onde ele tirou isso", revelou Klopp, brincando na direção do pai: "Do pai ele não tirou, essa trivela deve ter vindo da mãe."

Por que o gol da Holanda de Virgil van Dijk foi anulado?

Enquanto isso, além do gol de abertura da equipe da DFB, outra cena em especial ainda gerou controvérsia: após cerca de um quarto de hora, o chefe da defesa van Dijk aparentemente havia colocado a Holanda em vantagem de cabeça após cobrança de escanteio. O gol, porém, foi anulado após intervenção do VAR, porque, na visão da arbitragem, o atacante da Oranje Brobbey impediu de forma irregular o goleiro alemão Marc-Andre ter Stegen de sair do gol dentro da pequena área - uma decisão dura.

"Isso é uma vergonha absoluta", disparou van der Vaart. "É inacreditável", porque Brobbey "mal faz alguma coisa. Claro que pode haver contato. O goleiro não pode fazer o que quiser. Foi simplesmente uma atuação muito fraca do goleiro", disse van der Vaart. Klopp discordou e apontou a enorme robustez de Brobbey: "Ele é quase quadrado, e aí o Marc não tem chance de passar. É um ótimo escanteio, mas é falta. É assim que isso tem de ser marcado agora", disse Klopp, referindo-se ao fato de que os goleiros também haviam voltado recentemente a receber proteção maior dentro da pequena área na Copa do Mundo.

Ao analisar esportivamente a estreia sob Klopp, o zagueiro Jonathan Tah disse: "Claro que queríamos vencer, houve chances para os dois lados. Mas, quando você está vencendo por 1 a 0, também quer levar isso até o fim. Demos um bom primeiro passo, o jogo foi brutalmente intenso. Nem tudo foi perfeito, mas não era disso que se tratava. Queremos começar a mostrar uma cara diferente em campo. E hoje foi o primeiro passo nessa direção." Tah ainda fez um elogio especial ao lateral-direito Philipp Treu, do SC Freiburg, que fez sua estreia pela seleção: "Gostaria de destacar o Pippo. O jeito como ele subiu e desceu pela linha foi uma loucura. Realmente top para um primeiro jogo pela seleção", disse Tah.

No domingo, a Alemanha enfrenta a Grécia pela segunda rodada da temporada 2026/27 da Liga das Nações, e em Augsburg Klopp fará sua estreia em casa no banco da seleção nacional. "O foco já estava muito na defesa e na pressão, em como queríamos colocar o adversário sob pressão", disse Kimmich sobre os primeiros treinos sob Klopp. "Tratava-se de encontrar uma certa organização básica sem a bola. Essa é então a base para que também possamos melhorar com a bola."