Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

“Não se empolguem”... Abu Treika dá um conselho aos Faraós antes do confronto contra a Austrália

Egito
Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
M. Aboutreika
Egito
Austrália
EUA

Ex-jogador egípcio pede bom senso

As torcidas árabes e africanas aguardam ansiosamente o tão esperado confronto entre a seleção do Egito e a Austrália, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que reveste importância redobrada, indo além da disputa pela vaga na próxima fase.

Em sua análise da partida transmitida pelos canais da beIN SPORTS, o ex-jogador da seleção egípcia Mohamed Abu Treika enfatizou que o confronto representa uma grande responsabilidade, observando que “a seleção egípcia não representa apenas a si mesma nesta partida, mas também todos os árabes e o continente africano”.

Abu Treika acrescentou: “Hoje temos uma oportunidade de ouro. Quero que haja racionalidade na abordagem; a razão é um adorno... São partidas decididas pela razão... Sabemos que vocês têm espírito e entusiasmo, mas é a razão que vence”.

Ele explicou que a chave para a vitória está em provocar o adversário em termos de futebol, por meio da posse de bola e do jogo rápido no chão, dizendo: “Provoquem a seleção que está à sua frente do ponto de vista futebolístico. Como provocá-la? Mantendo a posse de bola e jogando com rapidez. Pois ela está acostumada a avançar e atacar. Portanto, hoje nossa posse de bola deve ser, de certa forma, sem erros nos passes”.

Abu Treika concluiu sua declaração reforçando sua confiança na capacidade dos “Faraós” de decidir o confronto: “Acredito que temos a capacidade e todos os motivos para conseguirmos vencer a Austrália”.

Este confronto é considerado um marco na trajetória da seleção egípcia na Copa do Mundo, em meio a grandes esperanças da torcida de que a equipe continue avançando na competição.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google